توك شو

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

طقس
طقس
عادل نصار

دخلت البلاد في نطاق موجة من الطقس شديد البرودة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة غدًا السبت 24 يناير 2026، مؤكدة أن انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة سيسيطر على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات من شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس في مصر 

ووفق بيان الأرصاد، يسود طقس شديد البرودة في فترات الصباح الأولى، قبل أن تميل الأجواء إلى الدفء النسبي خلال ساعات النهار، بينما تعاود درجات الحرارة الانخفاض الحاد مع دخول ساعات المساء، ما يعزز الإحساس ببرودة الطقس في مختلف المحافظات.

طقس

شبورة صباحية تؤثر على الرؤية

أوضحت الهيئة أن الظواهر الجوية الأبرز غدًا تتمثل في تكوّن شبورة مائية كثيفة نسبيًا، تبدأ من الثالثة فجرًا وتستمر حتى العاشرة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية، الممتدة من شمال الجمهورية مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولًا إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يتسبب في تراجع مستوى الرؤية الأفقية، ويستدعي الحذر أثناء القيادة.

أمطار خفيفة ورياح نشطة

وفيما يتعلق بسقوط الأمطار، أشارت هيئة الأرصاد إلى فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية امتدادها بشكل محدود إلى أقصى جنوب البلاد، وتحديدًا مدينتي حلايب وشلاتين.

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح على بعض المناطق، أبرزها السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب محدود في حركة السير على الطرق المكشوفة، فضلًا عن إثارة الأتربة العالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

خريطة درجات الحرارة

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 درجة مئوية للعظمى و12 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى على السواحل الشمالية إلى 20 درجة والصغرى 11 درجة. وفي شمال الصعيد تسجل الحرارة 22 درجة للعظمى و7 درجات للصغرى، فيما ترتفع نسبيًا بجنوب الصعيد لتسجل 25 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

تحذيرات وإرشادات للمواطنين

واختتمت هيئة الأرصاد بيانها بالتأكيد على أن هذه التوقعات صادرة وفق أحدث النماذج العددية وخرائط الطقس، مع استمرار المتابعة والتحديث أولًا بأول، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي التأثيرات السلبية للظواهر الجوية المتوقعة.

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية

