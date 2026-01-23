مراسل القاهرة الإخبارية: أوكرانيا ترفض تسليم الأراضي الروسية.. وتضع شرطا للتفاوض

قال غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ المفاوضات التي أجريت يوم أمس في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوث دونالد ترامب ستيف ويتكوف، لم تسفر حتى الآن عن أي تفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف، في مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجانب الأوكراني مستعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الاقتتال فورا؛ شرط عدم التنازل عن أي أرض أوكرانية، مؤكداً أن مسائل الأراضي أصبحت حساسة للغاية بالنسبة لأوكرانيا.

وأشار غيث مناف، إلى أن الرئيس الأوكراني نفى أي مباحثات حول تسليم الأراضي للجانب الروسي، موضحاً أن الوفد الأوكراني المتجه إلى أبو ظبي، سيناقش وضع مناطق عازلة تحت إشراف الولايات المتحدة كـ"منطقة اقتصادية وعسكرية"؛ على أن لا تكون هناك سيطرة روسية على مناطق الدونباس، بما في ذلك العاصمة الإدارية المؤقتة لمقاطعة دونيتسك.

ولفت غيث مناف، إلى تقدم القوات الروسية بالقرب من مدينة كراماتورسك بحوالي 15 كيلومترا مربعا، وهو ما يثير قلق الجانب الأوكراني، خاصة أن خسارة هذه المدينة تعني فقدان السيطرة على كامل منطقة دونيتسك.