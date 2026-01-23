تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج

علقت الاعلامية ياسمين عز، على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، مشيرة إلى أنها لا تتفق مع هذا القرار تماما.

هذا القرار يشعل غضب المصريين لانه سيرفع أسعار الهواتف

واضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"هذا القرار يشعل غضب المصريين لانه سيرفع أسعار الهواتف في مصر خلال الفترة المقبلة".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، عايزين نراضيهم وعندي امل في حل لهذا الأزمة والمصريين في الخارج بيحولوا دولارات للبلد في وقت في غاية الأهمية، مشيرة إلى أن هناك احاديث عن نية البعض من المصريين بالخارج عدم تحويل الاموال.

واكملت الإعلامية ياسمين عز، أن :"منزعلش اهلنا اللي شغالين في الخارج علشان حتة موبايل".