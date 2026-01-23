تعرف على موعد بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ عن بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2026، وذلك اعتباراً من صباح غدٍ السبت.

من جانبه، أكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجان التصحيح موزعة على 3 قطاعات رئيسية تشمل مراكز (كفر الشيخ، ودسوق، والحامول)، لاستيعاب أوراق أكثر من 65 ألف طالب وطالبة.

وأوضح أن المديرية وفرت كافة سبل الراحة للمعلمين والمقدرين داخل مراكز التصحيح، مع تشديد الرقابة لضمان سرية العمل وتوفير المناخ المناسب لإعطاء كل طالب حقه كاملاً في الدرجات.

وفي سياق متصل، شددت تعليمات المديرية على رؤساء الحجرات والمصححين بضرورة مراعاة الدقة المتناهية في عملية رصد الدرجات وجمعها، وعدم الاكتفاء بتصحيح السؤال بل مراجعة "جزئيات" الإجابة بدقة.

كما أشارت المديرية إلى أن أعمال الرصد الورقي والإلكتروني ستتم بالتوازي مع التصحيح، لتقليص الفترة الزمنية قبل عرض النتيجة النهائية على اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لاعتمادها رسمياً.