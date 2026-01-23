افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد عبدالحميد الخولي بقرية شابة التابعة لمركز دسوق، ومسجد قرية 11 المنصور التابعة لمركز الحامول، ومسجد الخليفة بقرية الوزارية التابعة لمركز الرياض.

جاء ذلك في ظل استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، ووسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».

جاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «المهن في الإسلام طريق العمران والإيمان معا» بهدف التوعية بأنَّ الإسلامَ لا يعرفُ انفصامًا بينَ خشوعِ المحرابِ وإتقانِ الحِرفةِ، فرفعةُ الأوطانِ تُبنى بعرقِ الجبينِ الذي يرى في الإتقانِ هُويّةً، وفي الإحسانِ طريقًا، لتظلَّ مصرُ دومًا قلعةً شامخةً تعانقُ فيها هدايةُ السماءِ عبقريّةَ الإنسانِ المصريِّ الصانعِ للحضارةِ، الباحثِ عنْ نفع الناسِ الذِي دعَا إليهِ القرآنُ الكريمُ في قولِه سبحانهُ: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ﴾.

أكد وكيل الوزارة أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع مدير المديرية، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ صبحي الزامل مدير إدارة غرب الحامول، والشيخ عبدالوهاب صالح مدير إدارة الرياض غرب، وعدد من القيادات التنفيذية.