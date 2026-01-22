بعد إصلاح الكسر .. عودة ضخ المياه تدريجيًا بمدينة كفر الشيخ | صور

شهدت مدينة كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط مياه رئيسي بقطر 12 بوصة بمدينة كفر الشيخ، والذي كان قد تسبب في توقف محطة المياه الرئيسية رقم (1) ومحطة رقم (2)، وانقطاع مياه الشرب عن المدينة بالكامل.

جاء هذا بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وعلى الفور، تم إعادة تشغيل المحطتين وبدء ضخ المياه تدريجيًا إلى مختلف مناطق مدينة كفر الشيخ، على أن تعود الخدمة إلى طبيعتها تباعًا وفقًا لطبيعة الشبكات بكل منطقة.

وجرى تنفيذ أعمال الإصلاح من خلال فرق الطوارئ والدعم الفني التي عملت على مدار الساعة، في إطار سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة وتقليل مدة الانقطاع عن المواطنين.

وفي هذا السياق، تابع إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق كفر الشيخ، والمهندس رأفت زيدان، مدير مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس سعد كامل، نائب المدير والمسؤول عن قطاع مياه الشرب بالمحافظة، أعمال التنسيق والمتابعة الميدانية لضمان انتظام وصول المياه إلى المناطق التي تأثرت بالكسر.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وسرعة التدخل الفوري في حالات الطوارئ.