بيان عاجل من نائب كفر الشيخ بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

تقدَّم النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الحكومة بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وما ترتب عليها من آثار سلبية على المصريين المقيمين بالخارج.

وأكد النائب في بيانه أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تُقدَّر تحويلاتهم من العملة الأجنبية بنحو 40 مليار دولار سنويًا، وهو ما يستوجب مراعاة أوضاعهم ودعمهم، لا سيما فيما يتعلق باحتياجاتهم الأساسية.

وطالب النائب في مذكرته بضرورة قصر الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد على المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على إقامة سارية، مع الإبقاء على إلغاء الإعفاء عن القادمين بتأشيرات السياحة والعمرة والحج، ووضع آلية تسجيل دقيقة تضمن منع الاتجار وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ورعاية أبنائها بالخارج.