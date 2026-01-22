قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بيان عاجل من نائب كفر الشيخ بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

النائب محمد عبد العليم داود
محمود زيدان

تقدَّم النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الحكومة بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وما ترتب عليها من آثار سلبية على المصريين المقيمين بالخارج.

وأكد النائب في بيانه أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تُقدَّر تحويلاتهم من العملة الأجنبية بنحو 40 مليار دولار سنويًا، وهو ما يستوجب مراعاة أوضاعهم ودعمهم، لا سيما فيما يتعلق باحتياجاتهم الأساسية.

وطالب النائب في مذكرته بضرورة قصر الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد على المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على إقامة سارية، مع الإبقاء على إلغاء الإعفاء عن القادمين بتأشيرات السياحة والعمرة والحج، ووضع آلية تسجيل دقيقة تضمن منع الاتجار وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ورعاية أبنائها بالخارج.

كفر الشيخ النائب محمد عبد العليم داود مجلس النواب بيان عاجل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

