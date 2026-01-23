قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

مواعيد معرض الكتاب 2026 .. كيفية الوصول وأسعار التذاكر

مواعيد معرض الكتاب 2026
مواعيد معرض الكتاب 2026
عبد العزيز جمال

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 اهتمامًا واسعًا من الجمهور المصري والعربي، باعتباره الحدث الثقافي الأبرز الذي ينتظره عشاق القراءة والكتاب كل عام، حيث يتزايد البحث عن مواعيد المعرض، وأسعار التذاكر، وطريقة الحجز، إلى جانب وسائل وطرق الوصول لمقر انعقاده.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أكبر المعارض الثقافية في المنطقة العربية، ويستقطب سنويًا مئات الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات، في ظل تنظيم متطور وخدمات رقمية موسعة تهدف إلى تسهيل تجربة الزيارة.


موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 رسميًا يوم 21 يناير 2026، على أن يبدأ استقبال الجمهور اعتبارًا من الخميس 22 يناير 2026، ويستمر المعرض حتى 3 فبراير 2026، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة المنظمة.

مكان إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

يُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في التجمع الخامس، وهو الموقع الذي أصبح المقر الدائم للمعرض خلال السنوات الأخيرة، لما يتمتع به من بنية تحتية حديثة ومساحات واسعة وتنظيم مروري وخدمي يسهم في سهولة الدخول والخروج.

مواعيد عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

تفتح أبواب معرض الكتاب 2026 أمام الزوار يوميًا طوال فترة انعقاده، وفق المواعيد التالية:

- من السبت إلى الأربعاء: من 10 صباحًا حتى 8 مساءً

- يومي الخميس والجمعة: من 10 صباحًا حتى 9 مساءً

وتتيح هذه المواعيد المرنة للجمهور اختيار الوقت الأنسب للزيارة، خاصة خلال فترات المساء وعطلات نهاية الأسبوع.

أسعار تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

حرصت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب على الإبقاء على أسعار التذاكر في متناول الجميع دعمًا للثقافة وتشجيعًا على القراءة، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر تذكرة دخول المعرض: 5 جنيهات فقط

- سعر تذكرة أتوبيسات النقل المخصصة: 10 جنيهات

ويُعد هذا السعر الرمزي أحد أبرز أسباب الإقبال الكبير على المعرض من مختلف الفئات العمرية.

خطوط الأتوبيس لخدمة زوار معرض الكتاب 2026

كانت محافظة القاهرة قد أعلنت تخصيص 7 خطوط أتوبيسات رئيسية بإجمالي 60 أتوبيسًا لخدمة زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، لتسهيل الوصول إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك خلال فترة انعقاد المعرض من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026.

تشمل خطوط النقل العام المؤدية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب عددًا من المسارات الرئيسية التي تغطي مختلف مناطق القاهرة، وذلك على النحو التالي:

- الخط الأول
عبدالمنعم رياض – رمسيس – العباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب

- الخط الثاني
دوران شبرا – أحمد حلمي – رمسيس – العباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب

- الخط الثالث
النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – الوفاء والأمل – معرض الكتاب

- الخط الرابع
الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية البنات – ميدان الشهيد هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب

- الخط الخامس
ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب

- الخط السادس
صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب

- الخط السابع
المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب

معرض القاهرة للكتاب

طريقة حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 أونلاين

وفرت وزارة الثقافة خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر معرض الكتاب 2026 بهدف تقليل الزحام وتنظيم أعداد الزائرين، ويمكن الحجز باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب https://fairs.gebo.gov.eg/ 

- اختيار خدمة «احجز تذكرتك»

- إدخال البيانات المطلوبة (الاسم – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني)

- تحديد يوم الزيارة

- اختيار طريقة الدفع المناسبة

- استلام التذكرة عبر البريد الإلكتروني أو واتساب

- ويحصل الزائر بعد إتمام الحجز على تذكرة إلكترونية صالحة للدخول في اليوم المحدد.

مزايا الحجز الإلكتروني لمعرض الكتاب

يسهم نظام الحجز المسبق لتذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في تنظيم عملية الدخول وتقديم تجربة أكثر سلاسة، من خلال:
- تنظيم أعداد الزائرين يوميًا
- تقليل التكدس أمام بوابات الدخول
- تسهيل التخطيط للزيارة
- تحسين تجربة الدخول والخروج

فعاليات متنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

ولا يقتصر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 على بيع الكتب فقط، بل يقدم برنامجًا ثقافيًا متكاملًا يشمل ندوات فكرية، وورش عمل، ولقاءات مع كبار الكُتاب والمفكرين، إلى جانب حفلات توقيع الكتب، وأجنحة دور النشر المصرية والعربية والدولية.

كما تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية والثقافية، ولفتت فعاليات مثل شعراء جامعة الأزهر، ومشاركة وزارة التربية والتعليم، اهتمام الزوار ضمن برنامج ثقافي متنوع يجمع بين المعرفة والترفيه.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 مواعيد معرض الكتاب 2026 معرض القاهرة الدولي للكتاب موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 مكان إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 مواعيد عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 أسعار تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب خطوط الأتوبيس لخدمة زوار معرض الكتاب

