قيادات الأزهر يتفقدون جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ود. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جناح الأزهر الشريف، وذلك في ثاني أيام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

واطّلع قيادات الأزهر خلال الجولة على أقسام الجناح المختلفة، وما يقدمه من إصدارات علمية وفكرية متنوعة، إلى جانب الأنشطة الثقافية والندوات الفكرية والبرامج التفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتعكس رسالة الأزهر في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ قيم الحوار والتعايش.

وأكد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار دوره العلمي والثقافي الرائد، وحرصه على تقديم خطاب ديني وفكري رشيد يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويسهم في بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن جناح الأزهر يمثل نافذة مهمة للتواصل المباشر مع الجمهور.

من جانبه، أشاد د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بما يقدمه جناح الأزهر من محتوى معرفي ثري، مؤكدًا أن مشاركة جامعة الأزهر ضمن فعاليات الجناح تعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الأزهر التعليمية والدعوية، وتسهم في إبراز إسهامات علماء الأزهر وطلابه في خدمة العلم والمعرفة وربط التعليم بقضايا الفكر والمجتمع.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن جناح الأزهر يولي اهتمامًا خاصًا بالأطفال والنشء، من خلال الفعاليات التربوية والأنشطة التفاعلية التي تنمي المواهب وتعزز القيم الأخلاقية والوطنية، مشيرًا إلى أن مشاركة طلاب المعاهد الأزهرية تهدف إلى صقل شخصياتهم وتنمية وعيهم الثقافي والفكري.

وأشار د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل منصة فكرية وثقافية مهمة للحوار وتبادل الرؤى، من خلال الندوات واللقاءات العلمية التي تناقش القضايا الفكرية والإنسانية المعاصرة، مؤكدًا أن المجمع يحرص على تقديم خطاب علمي رصين يعالج التحديات الراهنة، ويعزز قيم السلام والتعايش واحترام التنوع.

واختتمت الجولة بالتأكيد على أهمية استمرار مشاركة الأزهر الشريف في الفعاليات الثقافية الكبرى، وفي مقدمتها معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوصفه أحد أهم المنابر المعرفية التي تتيح للأزهر التواصل مع الجمهور، ونشر رسالته الوسطية، ودعم الوعي المجتمعي من خلال الكتاب والفكر المستنير.