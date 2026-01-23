قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف ينعى مفتي الشافعية الحبيب عمر بن حامد بن عبد الهادي الجيلاني
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
ديني

وكيل الأزهر: الدفاع عن حقوق الفلسطينيين واجب مشروع والفتوى داعم رئيسي للقضية

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني
أحمد سعيد

شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في ندوة بعنوان «دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية» التي نظمتها دار الإفتاء المصرية، بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور د. نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين.

وكيل الأزهر يشارك في ندوة «دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية» بجناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب

وأكد الدكتور الضويني، أن الأزهر الشريف يواصل دعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي من قوة، مشيرًا إلى أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين واجب مشروع، وأي عدوان عليهم محرم ومجرم، وأن الأزهر عبر تاريخه لم يتوان عن عقد المؤتمرات وإصدار البيانات والبحوث لدعم القضية الفلسطينية، وأن للفتوى الشرعية دورًا محوريًا في بيان الحكم الشرعي ومساندة الحق.

وأشار الدكتور الضويني إلى أن الأزهر يسعى دائمًا لتفعيل دور الفتوى في توعية الأمة بقضاياها المصيرية، وبيان ما هو حق مشروع وما هو اعتداء محرم، مؤكدًا أن ما يحدث من انتهاكات بحق الفلسطينيين، من قتل وتشريد وتجويع، لا يمكن السكوت عنه، وأن الفتوى تقوم بدورها في كشف الحقائق وإبراز العدالة والقيم الإنسانية.

واختتم فضيلته أن الأزهر يحرص على توجيه رسالة للعالم بأسره مفادها أن دعم فلسطين ليس خيارًا سياسيًا فقط، بل واجب ديني وإنساني، وأن كل المبادرات والبيانات التي تصدر عن الأزهر تسعى لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه، وترسيخ قيم العدالة والسلام في مواجهة الظلم والاعتداء.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الأزهر دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية دار الإفتاء الإفتاء

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

