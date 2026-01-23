لأول مرة.. تجربة عملية حية لترميم مخطوطة بجناح الأزهر

يقدّم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، لضيوفه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تجربةً حيّةً وعمليةً لترميم مخطوطة تراثية فعلية، تتيح لزائري الجناح التعرف عن قرب على خطوات الترميم اليدوي وأساليبه الدقيقة، في إطار جهوده المتواصلة للحفاظ على التراث الإسلامي وصونه من التلف كجزء اصيل من رسالة الأزهر الشريف.

وتُنفَّذ أعمال الترميم تحت إشراف قسم الترميم بمكتبة الأزهر الشريف، حيث يقوم المتخصصون بشرح المراحل الفنية والعلمية لعملية الترميم، بدءًا من فحص المخطوطة وتشخيص حالتها، مرورًا بعمليات التنظيف والمعالجة، وصولًا إلى إعادة التأهيل بما يضمن الحفاظ على أصالتها التاريخية، مع منح ضيوف الجناح الفرصة للمشاركة معهم في تجربة الترميم والتعرف عمليا على جميع خطواتها.

وتأتي هذه التجربة التفاعلية في سياق الدور التوعوي والتثقيفي لجناح الأزهر، الهادف إلى إبراز قيمة المخطوطات التراثية، وتعريف الجمهور بالجهود العلمية المبذولة للحفاظ على هذا الإرث الحضاري الفريد الذي تزخر به مكتبة الأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.