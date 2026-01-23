مبدعو المستقبل.. ورشة تفاعلية تنمي مهارات الذكاء الاصطناعي وبناء الشخصية لدى الأطفال

نظمت مجلة نور للأطفال، ضمن فعالياتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ٥٧، ورشة تفاعلية بعنوان: "مبدعو المستقبل"، حول استخدامات الذكاء الاصطناعي.

هدفت الورشة إلى كسر حاجز الرهبة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال محتوى مبسط وتفاعلي، أتاح للأطفال المشاركين، التعرف على هذا العالم المتسارع، بأسلوب قائم على التجربة والاكتشاف، بعيدًا عن الطرح النظري أو التلقيني.

وتناول البرنامج: شرحًا مبسطًا لأهم الاستخدامات اليومية للذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، من بينها: التعليم، والطب، وصناعة المحتوى الإبداعي، موضحًا كيف أصبحت هذه التقنية جزءًا من الواقع المعاصر، وأداة فاعلة في خدمة الإنسان.

كما شهدت الورشة نقاشًا مفتوحًا حول الاستخدام الواعي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، تناول فوائده وتحدياته، خاصة ما يتعلق بالخصوصية وأهمية التحقق من المعلومات، بما يسهم في تنمية العقلية النقدية لدى الأطفال، وبناء وعي رقمي مبكر لديهم.

وفي فقرة إبداعية لافتة، عبر الأطفال عن رؤاهم وأحلامهم لمستقبل التكنولوجيا، قبل أن تختتم الورشة بنشاط تطبيقي ممتع، تعلم خلاله المشاركون: استخدام أدوات ذكاء اصطناعي آمنة، لتحويل صورهم الشخصية إلى شخصيات أنمي متحركة، في تجربة جمعت بين التعلم والإبداع، ورسمت البهجة على وجوه الجميع.

تأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة ورش مجلة نور للأطفال، المقامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية، وتنمية مهارات الأطفال في القرن الحادي والعشرين، وتمكين الجيل الجديد من أدوات المستقبل، بروح واعية ومسؤولة.