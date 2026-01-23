قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب
ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد
بيراميدز بالأزرق ونهضة بركان بالبرتقالي .. تفاصيل الإجتماع الفني
إرهاب إسرائيلي مستمر.. تهجير 100 أسرة فلسطينية من الضفة خلال أسبوعين
نقل جثامين ضحايا تسرب الغاز في أم بيومي إلى مستشفى بنها التعليمي
وزير الأوقاف ينعى مفتي الشافعية الحبيب عمر بن حامد بن عبد الهادي الجيلاني
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مبدعو المستقبل.. ورشة تفاعلية تنمي مهارات الذكاء الاصطناعي وبناء الشخصية لدى الأطفال

معرض الكتاب
معرض الكتاب
محمد صبري عبد الرحيم

نظمت مجلة نور للأطفال، ضمن فعالياتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ٥٧، ورشة تفاعلية بعنوان: "مبدعو المستقبل"، حول استخدامات الذكاء الاصطناعي.

هدفت الورشة إلى كسر حاجز الرهبة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال محتوى مبسط وتفاعلي، أتاح للأطفال المشاركين، التعرف على هذا العالم المتسارع، بأسلوب قائم على التجربة والاكتشاف، بعيدًا عن الطرح النظري أو التلقيني.

وتناول البرنامج: شرحًا مبسطًا لأهم الاستخدامات اليومية للذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، من بينها: التعليم، والطب، وصناعة المحتوى الإبداعي، موضحًا كيف أصبحت هذه التقنية جزءًا من الواقع المعاصر، وأداة فاعلة في خدمة الإنسان.

كما شهدت الورشة نقاشًا مفتوحًا حول الاستخدام الواعي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، تناول فوائده وتحدياته، خاصة ما يتعلق بالخصوصية وأهمية التحقق من المعلومات، بما يسهم في تنمية العقلية النقدية لدى الأطفال، وبناء وعي رقمي مبكر لديهم.

وفي فقرة إبداعية لافتة، عبر الأطفال عن رؤاهم وأحلامهم لمستقبل التكنولوجيا، قبل أن تختتم الورشة بنشاط تطبيقي ممتع، تعلم خلاله المشاركون: استخدام أدوات ذكاء اصطناعي آمنة، لتحويل صورهم الشخصية إلى شخصيات أنمي متحركة، في تجربة جمعت بين التعلم والإبداع، ورسمت البهجة على وجوه الجميع.

تأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة ورش مجلة نور للأطفال، المقامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية، وتنمية مهارات الأطفال في القرن الحادي والعشرين، وتمكين الجيل الجديد من أدوات المستقبل، بروح واعية ومسؤولة.

