مدفع الإفطار.. كتاب يأخذ أطفال معرض الكتاب في رحلة رمضانية حول العالم من جناح الأزهر

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره من الأطفال والبراعم كتاب "مدفع الإفطار بووم.. بووم!"، من إصدارات سلسلة كتاب مجلة “نور للأطفال”، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

يستهدف الكتاب النشء من سن 6 - 9 سنوات، ويتناول شهر رمضان المعظم؛ حيث أيام السلام والخير والبركة والفرحة والفلاح.

ويسرد الكتاب قصة الطفلة "زينة" التي تأخذها والدتها في رحلة خيالية صغيرة لتتمكن لأول مرة من أن تصوم يومًا كاملًا من شهر رمضان، وينطلق بهم الفانوس الطائر من مطار قمر الدين الدولي إلى عدة بلدان حيث مظاهر شهر رمضان المعظم.

وتتميز سوريا بصوت الأذان من المسجد الأموي، ورائحة الأكلات الشهية ذات الأسماء المميزة، أما تونس فيطلق الناس فيه على رمضان اسم "سيدي رمضان" لأنه سيد الشهور، وتزدحم أسواقه خلال الشهر المعظم، وفي السودان نجد الأشربة الخاصة بشهر رمضان والعادات الخاصة حيث يفطر الرجال خارج البيوت لدعوة الفقراء والمارة مشاركة الطعام معهم، ويتميز اليمن بحاراته التي تمتلىء بالأطباق اليمنية الشهية وتبادل الأطعمة والمشروبات.

أما فلسطين، فيتوافد آلاف المصلين يوميًا للصلاة في المسجد الأقصى رغم الحواجز الأمنية.

وتنتهي الرحلة وتجد "زينة" شوارع مصر مليئة بالزينة والأطفال يحملون الفوانيس فرحين.

وهكذا تتمكن "زينة" من صيام أول يوم من رمضان، وكانت دعواتها قبل الإفطار أن يجعل الله عز وجل جميع البلاد في سلام وخير وبركة وفرحة مثل أيام رمضان.

ويهدف الكتاب إلى تشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان المعظم، وكذلك تزويدهم بمعلومات قيمة وشيقة عن مظاهر الشهر المعظم في بعض البلدان، وكيف يحتفل شعوبها بهذا الشهر الذي نجد فيه كل الخير والسلام.