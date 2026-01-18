قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
ديني

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
شيماء جمال

برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعقد مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، ختمة جديدة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني، وذلك اليوم صلاة العصر بالمدرسة الأقبغاوية.

وصرح أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، ويهدف إلى قراءة القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني، وذلك بعد الانتهاء من ثلاث ختمات الأولى بالقراءات السبع، والثانية بالقراءات الثلاثة المتممة للعشر، والثالثة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني بواقع نصف جزء يومياً، مع تقديم شرح مفصل للتلاوة وتعريف بأصول القراء ومذاهبهم، كما سيتناول الملتقى التنبيه على الكلمات الفرشية المختلف فيها بين القراء، مما يسهم في تعزيز الفهم العميق للقراءات العشر المتواترة ورفع مستوى التلاوة بين المشاركين.

وفي ذات السياق أوضح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الختمة الجديدة تُعتبر جزءًا أساسيًا من التراث الإسلامي، حيث تعكس تنوع القراءات المتواترة الصحيحة في تلاوة القرآن الكريم، هذا التنوع يهدف إلى نشر الثقافة القرآنية وتعليم أساليب القراءة الصحيحة، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى توفير منصة تعليمية تفاعلية، مما يساعد في نشر الوعي بأهمية ضبط القراءة وإتقانها.

ودعا د. عودة جميع المهتمين بعلوم القرآن الكريم، سواء كانوا طلابًا أو معلمين أو جمهورًا عامًا، للمشاركة في هذا الملتقى الفريد، حيث يُعتبر هذا الحدث فرصة قيِّمة للتعلم والتفاعل مع كبار المتخصصين في القراءات، مما يعزز من ترسيخ القيم القرآنية في المجتمع.

ويُشرف على الملتقى كل من أ.د عبدالكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفضيلة الشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، ويشارك في تقديم الشرح والتلاوة مجموعة من أساتذة القراءات وعلومها من كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف الشريف والسادة أئمة القبلة بالجامع الأزهر وشيوخ مقارئ الرواق الأزهري، كما يدير الملتقى باحثون متخصصون في علم القراءات بالجامع الأزهر، مما يضمن تقديم محتوى علمي رفيع.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وأ.د عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر،والشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية، ود. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

شيخ الأزهر أحمد الطيب الإمام الأكبر القرآن الأقبغاوية العصر

