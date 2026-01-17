قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
ديني

برعاية الإمام الأكبر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالجيزة

جانب من المصالحة
جانب من المصالحة
عبد الرحمن محمد

نجحت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و برئاسة فضيلة أ.د. عباس شومان، رئيس اللجنة، بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية أمنها، وبمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووجهاء العائلات، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «أبو وهدان» و«أبو مشهور» من كفر طرخان، جزيرة «أبو داود»، مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك خلال مراسم الصلح التي أُقيمت بساحة عائلة «أبو داود»، وسط حضور جماهيري واسع من أبناء المحافظة.

وخلال كلمته، نقل الدكتور صلاح ناجي، مدير عام التوجيه بمجمع البحوث الإسلامية، تقدير فضيلة الإمام الأكبر للعائلتين لما أبدتاه من وعي وحكمة ومسؤولية في القبول بالصلح وحرص صادق على إنهاء الخلاف وفتح صفحة جديدة قوامها التآخي وروح المودة، مؤكدًا أن هذا المشهد يجسّد قيمة عظيمة من قيم الإسلام، وأن العفو عند المقدرة منزلة رفيعة وأجره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض﴾، ومبينًا أن الصلح منهج راسخ في الشريعة الإسلامية لما يتطلبه من سمو أخلاقي وضبط للنفس وتغليب لقيم التسامح، وأن ترسيخ ثقافة الصلح سبيلٌ لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ عبد الله محمد حامد، مدير عام منطقة وعظ الجيزة، أن هذا الصلح المبارك يجسِّد أسمى معاني التآخي والتسامح، موجِّهًا الشكر إلى العائلتين على ما قدَّمتاه من نموذج واعٍ ومسؤول، داعيًا إلى تجديد النيَّة في هذا «العرس المجتمعي» على دوام العفو واستمرار الصلح وحفظ روابط المودة بين أبناء المجتمع، ومشيرًا إلى أن قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته تمثل نموذجًا خالدًا في الصفح عند المقدرة، كما في قوله تعالى: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، لما لها من أثر في لمِّ الشمل وبناء المجتمعات على الرحمة لا الخصومة.

ومن جانبه، أوضح أ.د. أحمد البصيلي، أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر الشريف، أن كل صلح يُقرُّه أهل المجلس إنما هو صلح تُقرُّه شريعتنا السمحاء، مؤكدًا أن السعي في الإصلاح بين الناس من أعظم القربات لما يحمله من معانٍ سامية في إطفاء الفتن ولمّ الشمل وترسيخ قيم الرحمة داخل المجتمع، مستشهدًا بقصة مسعود بن محمد الهمذاني الذي عُرف بسعة صدره وكثرة عفوه، وما تحمله من دلالة على عظيم فضل العفو وحسن الجزاء الذي أعدَّه الله للعافين عن الناس.

وتواصل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف جهودها المتواصلة من أجل إعلان محافظات مصر خالية من الثأر، انطلاقًا من الدور الوطني للأزهر الشريف في الحفاظ على السلم المجتمعي ودعم الاستقرار، وبالتعاون مع وزارة الداخلية وقياداتها الأمنية والوزارات والهيئات المعنية والحكماء ووجهاء العائلات في مختلف المحافظات.

الإمام الأكبر لجنة المصالحات بالأزهر خصومة ثأرية شيخ الأزهر عباس شومان

