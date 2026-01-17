عباس شومان: الأزهر لن يلتفت لأصوات التطرف ويواصل جهوده لتوحيد علماء الأمة

قال الدكتور عباس شومان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء لن يُعيروا اهتمامًا لتلك الأصوات الشاذة والمتطرفة التي لا تريد لأمّتنا الإسلامية وحدةً ولا خيرًا.

واضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأزهر سيواصل مسيرته في أداء رسالته الهادفة مع المخلصين لهذا الدين من أجل توحيد علماء الأمة، وجمع عقلائهم من مختلف المذاهب ومدارس الفكر الإسلامي على طاولة حوار واحدة للم شمل الأمة ووحدة صفها.

وأشار إلى أن تلك الشخصيات التافهة التي تسعى إلى تعكير صفو العلاقة بين السنة والشيعة، فإن مخططاتهم وتصريحاتهم المريضة في بث الفتنة والفرقة، من خلال الادعاءات الكاذبة والخيالات المريضة، باتت معروفة للجميع؛ فلا تلتفتوا إلى أقوالهم، وضعوهم في الموقع الذي اختاروه لأنفسهم: موقع التطرف والسفه الفكري.