طلب إحاطة بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي طب الأسنان وآثارها السلبية الجسيمة
هو بطل واحد .. منشور مثير من خالد الغندور قبل مباراة مصر ونيجيريا
تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي
برلماني: مصر تقود مسار التهدئة بحكمة سياسية في لحظة إقليمية فارقة
حتى 16 فبراير .. وكالة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
ترامب: لا ينبغي لأي دولة التحكم في موارد النيل وأن تُلحق الضرر بجيرانها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
شتيجن يقترب من الرحيل عن برشلونة.. تفاصيل
إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مباراة نيجيريا بسبب الإصابة
الهباش: اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مستمرة لعامين تسند بعدها الأمور لدولة فلسطين
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
عالم بالأزهر: تعدد الزوجات يكون لعلاج المشكلات وليس لخلقها

أحمد سعيد

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزواج آية من آيات الله عز وجل، وأن الله جعل الزواج ليكون لـ السكن وللمودة ولـ الرحمة، ولذلك نوضح أن التعدد في الزواج ليس الأصل، لكن هو أمر استثنائي ويكون بشروط.

وأضاف الشيخ عبد العزيز النجار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تعدد الأزواج شرع لـ أمور معينة، منها أن الشخص المقدم على الزواج قادر على الزواج الثاني.

ولفت إلى أن القدرة على الزواج تكون من الجانب المادي والبدني، وأن يكون قادر على العدل بين الزوجات، وأن يكون هناك حاجة لذلك منها أن الزوجة مريضة، وأم غير قادرة على الإنجاب.

التعدد في الزواج يكون لعلاج مشكلة

ولفت إلى أن التعدد في الزواج يكون لعلاج مشكلة، ليس لعمل مشكلة جديدة، وأن الشخص الذي يعيش في بيت مستقر، فليس عليه أن يتزوج بثانية.

الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الأزهر الزواج التعدد في الزواج

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

صحة الشرقية

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

ما هي الزائدة الدودية؟

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

