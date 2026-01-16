عالم بالأزهر: تعدد الزوجات يكون لعلاج المشكلات وليس لخلقها

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزواج آية من آيات الله عز وجل، وأن الله جعل الزواج ليكون لـ السكن وللمودة ولـ الرحمة، ولذلك نوضح أن التعدد في الزواج ليس الأصل، لكن هو أمر استثنائي ويكون بشروط.

وأضاف الشيخ عبد العزيز النجار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تعدد الأزواج شرع لـ أمور معينة، منها أن الشخص المقدم على الزواج قادر على الزواج الثاني.

ولفت إلى أن القدرة على الزواج تكون من الجانب المادي والبدني، وأن يكون قادر على العدل بين الزوجات، وأن يكون هناك حاجة لذلك منها أن الزوجة مريضة، وأم غير قادرة على الإنجاب.

التعدد في الزواج يكون لعلاج مشكلة

ولفت إلى أن التعدد في الزواج يكون لعلاج مشكلة، ليس لعمل مشكلة جديدة، وأن الشخص الذي يعيش في بيت مستقر، فليس عليه أن يتزوج بثانية.