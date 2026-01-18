الشهادات الأزهرية الإعدادية والابتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

يؤدي طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية امتحانات نصف العام، فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمواد الفقه واللغة العربية (ورقة ثانية) "المطالعة والنصوص وفنون الكتابة" والهندسة وحساب المثلثات، فيما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية الامتحان بمادة المطالعة والنصوص وفنون الكتابة .

وفي سياق متصل .. تابع أمس الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، سير امتحانات مادة أصول الدين بلجنة مصر الجديدة بنين وفتيات بمنطقة القاهرة الأزهرية، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية.

وكان في استقبال الدكتور ياسر علام، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، حيث شملت المتابعة المرور على لجان البنين والفتيات بمعهد مصر الجديدة، للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور أحمد الشرقاوي على الانضباط داخل لجان الامتحانات، ومدى توافر سبل الراحة للطلاب والملاحظين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وخروج العملية الامتحانية في صورة مشرفة تليق بالأزهر الشريف.