قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السحر الأسود.. حصن نفسك منه بـ آيتين لو قُرأتا على جبل لأزالته

السحر الأسود
السحر الأسود
إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "اتعملى سحر أسود ودايما بحلم بكوابيس، فماذا أفعل؟".

ورد “أبو بكر”، متسائلاً: "هل تعرفين ما هو السحر الأسود؟ لو عرفتِ ما هو هتضربي نفسك بمليون جزمة، مصطلح السحر الأسود والذي يستخدمه الدجالون الذين لا يكون لديهم أخلاق ولا دين خارجين عن ملة الله وكفروا بالكتاب والسنة".

ونصح الفتاة أن "تغتسل غسل الجنابة وتصلي ركعتين وتتوب فيهما لله على ما قالته، ثم عليها أن تلزم سورة البقرة وسورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر آيات من سورة “المؤمنون”، فو الله لو أن بكِ جن الدنيا كلها لذهب عنكِ".

وأشار إلى أن هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن آيتين لو قرأهما المسحور أو المريض موقنا بهما لزال عنه كل شيء يتعبه، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، أَنَّهُ "قَرَأَ فِي أُذُنِ مُبْتَلًى، فَأَفَاقَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قَرَأْتَ فِي أُذُنِهِ؟ قَالَ: قَرَأْتُ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا سورة المؤمنون آية 115 حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ رَجُلا مُوقِنًا قَرَأَ بِهَا عَلَى جَبَلٍ لَزَالَ".

آيتان لو قُرأتا على جبل لأزالته

{أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ (١١٥) فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ (١١٦) وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ (١١٧) وَقُل رَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ (١١٨)}.

أقوى التحصينات احرص عليها يومياً

وتابع “أبو بكر”: “كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة “البقرة” التي لا تستطيعها البطلة، أى السحرة، فلا يقربك الشيطان ولا يدخل بيتك، ثم قراءة سورة “الفاتحة” وما يدرك أنها الواقية والشافية والكافية، وآية الكرسي والمعوذتين”، متسائلاً: "كيف يكون لدينا كل هذا من كلام الله الذي إذا نزل على جبل لإزال ما به؟ ثم نترك كل هذا ونذهب للدجالين والسحرة، فهذه مصيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

آيات لمنع تجديد السحر

1-سورة الفاتحة (٣ مرات)

2-آية الكرسي (٣ مرات)

3-سور الإخلاص + المعوذتين (٣ مرات)

4- المواظبة على أذكار الصباح والمساء

5-"بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شرّ كل نفس أو عين حاسدة، الله يشفيك" (٣ مرات)

6-"بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" (٣ مرات)

السحر الأسود كيف احصن نفسي من السحر السحر والحسد آيات لمنع تجديد السحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

ساعة Watch GS 5

أفضل ساعات ذكية تغنيك عن Apple Watch.. إليك أهم مواصفاتها

أخبار السيارات

أخبار السيارات | 5 سيارات رياضية «الأولى بأرخص سعر».. 5 سيارات زيرو أوتوماتيك تبدأ من 649 ألف جنيه.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي

Galaxy S26

سامسونج تتراجع عن خطط Galaxy S26 الجديدة وتلغي طراز Edge

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد