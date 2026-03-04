يويفا يعاقب جالطة سراي قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

لن يتمكن جالطة سراي من بيع تذاكر لمشجعيه في مباراة دوري أبطال أوروبا هذا الشهر أمام ليفربول، بعدما أكدت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" العقوبات المفروضة عليه إثر قيام جماهيره بإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية والتسبب في اضطرابات خلال رحلته الأسبوع الماضي إلى يوفنتوس.

وذكرت تقارير إعلامية أن رجلا وابنته أُصيبا بجروح بعد إلقاء ألعاب نارية على مشجعي يوفنتوس في تورينو.

وخسر جالطة سراي 3-2 أمام مضيفه يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي، لكنه تأهل إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 7-5 في مجموع مباراتي الملحق بفضل هدفين في الوقت الإضافي ليمنع الفريق الإيطالي، الذي لعب بعشرة لاعبين، من تعويض خسارته ذهابا.

وبعد خسارته 5-2 في إسطنبول، كان يوفنتوس في موقف صعب، لكنه فرض وقتا إضافيا على منافسه وبدا أن الكفة ستميل لصالحه قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين في نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي ويضيف باريش ألبر يلماز هدفا في الدقائق الأخيرة.

كما فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 40 ألف يورو (46 ألف دولار) على بطل تركيا بسبب تصرفات جماهيره.

ورفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الطعن الذي تقدّم به جالطة سراي ضد العقوبة.

ومن المقرر أن يستضيف جالطة سراي فريق ليفربول يوم الثلاثاء المقبل، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 18 مارس.