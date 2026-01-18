جامعة مركز الهند تشارك في مؤتمر «المهن في الإسلام ومستقبلها » بالقاهرة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق في القاهرة، غدا، فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يُعقد تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، أثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة نحو 180 من الوزراء والمفتين والعلماء من أكثر من 50 دولة، وبمناقشة قرابة 100 بحث علمي متخصص حول المهن في الإسلام وأبعادها المعاصرة.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن فعاليات المؤتمر وتفاصيله، تأكيد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في مرحلة دقيقة يمر بها العالم، تستدعي تقديم خطاب ديني متزن يرسخ قيم البناء والعمران، مشيرًا إلى أن المهن تمثل أداة أساسية للتعمير والتنمية، ولا بد أن تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تحرص على ترسيخ هذه القيم من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المصاحبة للمؤتمر، بما يسهم في تأصيل أخلاقيات المهن في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، واستشراف مستقبلها في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.

ويشارك في هذا المؤتمر الدولي فضيلة الشيخ الدكتور حسين الثقافي، نائب رئيس جامعة مركز الهند، ممثلًا عن مفتي الديار الهندية، تأكيدًا على حضور الهند العلمي والدعوي في المحافل الإسلامية الدولية، وتعزيزًا للتواصل الفكري بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي.

ويرافق فضيلته أكبر باشا الثقافي، سكرتير مفتي الهند، ضمن وفد جامعة مركز، الذي يشارك في جلسات المؤتمر ونقاشاته العلمية، بما يعكس اهتمام الجامعة بقضايا العصر، وسعيها للإسهام في بلورة رؤية إسلامية متوازنة حول المهن وأخلاقياتها ومستقبلها في زمن الذكاء الاصطناعي