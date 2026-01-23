قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الجامع الأزهر: وحدة المسلمين لا تتحقق إلا بتطهير القلوب من الشحناء والبغضاء

الدكتور هاني عودة
الدكتور هاني عودة
محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن النبي ﷺ حينما سئل عن كثرة صيامه في فيه، قال ﷺ: "ذاك شهرٌ يغفَلُ النَّاسُ عنه بين رجب ورمضانَ، وهو شهرٌ تُرفعُ فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين، وأُحِبُّ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ"، وعلينا أن نقتدي النبي ﷺ ونكثر الصيام في شهر شعبان، فهو مدرسة يتهيأ فيها المسلم لعطايا المولى عز وجل في شهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، والتي دار موضوعها حول: شعبان بين الفضائل والرسائل، أن المسلمين في شهر رجب يحتفلون بذكرى عظيمة، وهي "الإسراء والمعراج"، كما أن شهر رمضان، هو شهر الصيام وشهر القرآن، مما قد يجعل البعض ينظر إلى شعبان على أنه شهر ليس به من الفضائل كما فيهما، وهذا فهم قاصر، لذلك حرص النبي ﷺ أن يكثر من الصيام في شعبان ليحثنا على أهميته.

وأشار مدير الجامع الأزهر إلى أن النبي ﷺ وجه الأنظار إلى الفضائل الموجودة في شهر شعبان، فهو بمثابة الحساب الختامي للأعمال التي جرت على مدار العام، لذا من الضروري أن يراجع الكل نفسه؛ ماذا قدم في عامه الماضي؟ وكيف يستعد لعامه المقبل؟، مؤكدا أهمية التمسك بالهدي النبوي الشريف، لأن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتجاوز التحديات التي تواجهها مالم تلتزم بمنهج النبي ﷺ في كل شيء في حياتها.

 ووجه النداء إلى أولياء الأمور بضرورة الأخذ بأيدي أبنائهم، وتعويدهم على قراءة ومدارسة القرآن وحفظه ودراسته، بدل تضييع الأوقات في فيما لا يسمن ولا يغني من جوع، وعليهم أن يبتعدوا عن الألعاب الإلكترونية التي تدمر العقول وتحطم الأطفال، ويدعو بعضها إلى ارتكاب الفواحش والرذائل والكذب على أولياء الأمور، وأن يعودوهم على المساجد فإن في القرآن السلامة والشفاء، قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾.

وأكد خطيب الجامع الأزهر، أن القرآن الكريم يقدم بيانا شاملًا لمختلف شؤون الحياة؛ إذ شرع الله تعالى في سورة النساء آيات المواريث، ليكون الأمر واضحًا للجميع، ودليلًا على أن الإسلام دين العدل والإنصاف، خلافًا لما تزعم بعض التيارات الملحدة من أن الإسلام انتهك حقوق المرأة أو قيد حريتها.

 ولفت إلى أهمية التفاف أفراد الأسرة حول مائدة الحوار؛ تعزيزًا لقيم المحبة والألفة، لأن الأمة الإسلامية تخوض اليوم معركة وعي؛ في ظل محاولات تستهدف جرها إلى الوقوع في المنكرات والفواحش، وإبعادها عن ركب الحضارة الحقيقية، من خلال مشاهد غريبة عن حضارتنا الإسلامية، حيث يقدم بعض الشباب على تمزيق ملابسهم في مواضع العورات المغلظة، كما تظهر بعض الفتيات عوراتهن تحت شعارات الموضة، وهذه الظواهر ما هي إلا نتيجة تسلل أفكار خبيثة إلى المجتمع الإسلامي.

وأوصى خطيب الجامع الأزهر الشباب، بضرورة الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والابتعاد عن مسالك الشيطان ومغريات الدنيا الزائلة، من خلال الرجوع إلى الله تعالى والتمسك بسنة نبيه الكريم ﷺ؛ لتعم البركة في شؤون الحياة كافة، لأن وحدة المسلمين لا تتحقق إلا بتطهير القلوب وتنقيتها من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد والكراهية، وأن تكون القلوب سليمة، خالية من كل ما علق بها من أدران، حتى لا نتيح الفرصة لمن يتجرأ على الأمة أن ينال منها أو من وحدتها.

خطيب الجامع الأزهر الجامع الأزهر الأزهر القلوب تطهير القلوب الشحناء البغضاء شعبان شعبان بين الفضائل والرسائل القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

صن داونز

تشكيل ماميلودي صن داونز لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

تشكيل الهلال السوداني أمام ماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تريزيجيه

إعلامي بعد هدف الأهلي: ياولد يا هاني برافو تريزيجيه

بالصور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

فيديو

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد