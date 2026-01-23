قاضي قضاة فلسطين يتفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقد الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ورافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

واطّلع الهباش على مختلف أقسام الجناح، وما يقدمه من إصدارات علمية وثقافية وأنشطة تربوية، مؤكدًا أن جناح الأزهر يمثل منصة هامة لتعزيز الثقافة والمعرفة ونشر قيم الوسطية والتعايش، مبينا أن مشاركة الأزهر المستمرة في مثل هذه الفعاليات تعكس التزامه برسالته العلمية والفكرية والدينية على المستويين المحلي والدولي.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).