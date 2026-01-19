الهباش: ما يجري في فلسطين حرب ضروس على الأمة كلها والمسجد الأقصى مسؤولية جميع المسلمين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما تشهده فلسطين حاليًا هو حرب ضروس لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما تطال الأمة بأكملها ومقدساتها الأعز والأشم، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك ليس حكرًا على شعب بعينه، بل هو مسؤولية جميع المسلمين.

وشدد الهباش على أن الشعب الفلسطيني سيظل مرابطًا في أرض الإسراء والمعراج مهما اشتدت التحديات، قائلًا: «سنبقى مرابطين في أرض الإسراء والمعراج حتى يأتي أمر الله ونحن كذلك، وسننعم بصلاة في المسجد الأقصى حينما يتحرر»، مشيرًا إلى أن صمود الفلسطينيين هو دفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها.

وأثنى مستشار الرئيس الفلسطيني على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا تقدير بلاده للمواقف المصرية الداعمة، وقال: «نشكر مصر قيادةً وشعبًا على مواقفها»، لما تبذله من جهود سياسية وإنسانية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن مقدساته.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمود الهباش في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الأوقاف على مدار يومين، تحت عنوان: «المهن في الإسلام»، وبمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين من مختلف الدول، لمناقشة القضايا الدينية والفكرية المعاصرة ودور القيم الإسلامية في مواجهة التحديات الراهنة.