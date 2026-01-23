قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شراكة تحت التهديد.. لغة التهديد تتصاعد بين ترامب وأوروبا

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

قالت الإعلامية رغدة منير، إن العلاقات الأمريكية الأوروبية عادت مجددًا إلى واجهة التوتر، ولكن بنبرة مختلفة هذه المرة، حيث تصاعدت لغة التهديد والضغط المباشر من واشنطن، في مقابل مؤشرات أوروبية جادة على الاستعداد للرد، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التحالف عبر الأطلسي.

وأضافت منير، خلال تقديمها برنامج " عين على أمريكا"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن التصعيد الأخير أعاد إلى الأذهان سيناريوهات الانفصال الاقتصادي بين ضفتي الأطلسي، خاصة مع تلويح الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من اختلال توازن شراكة استراتيجية استمرت لعقود، مشيرة إلى أن ملف جرينلاند لعب دورًا محوريًا في إشعال الخلاف.

وأكدت الإعلامية  أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقًا عن فرض الرسوم الجمركية على الدول الأوروبية بدءًا من فبراير المقبل؛ لم يكن دون مقابل، بل جاء مشروطًا بتفاهمات غامضة تتعلق بالمعادن ونظام القبة الذهبية للدفاع الصاروخي، وهو ما دفع القادة الأوروبيين، خلال اجتماعهم في دافوس، إلى بحث خيارات رد قوية.

واختتمت بالإشارة إلى أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن أي حرب تجارية محتملة ستكون مدمرة للطرفين، سواء لأوروبا التي تعاني ركودًا اقتصاديًا، أو للولايات المتحدة التي قد تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة والإنتاج، مؤكدة أن التحالف الأمريكي الأوروبي يقف حاليًا عند مفترق طرق تاريخي.

ترامب رغدة منير العلاقات الأمريكية واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

اعتقال 100 رجل دين في مطار مينيابوليس

أزمة منيسوتا الأمريكية.. اعتقال 100 رجل دين في مطار مينيابوليس بول الدولي

الدمار في أوكرانيا

استثمار بعد الدمار.. أمريكا والاتحاد الأوروبي يراهنان بـ800 مليار دولار على أوكرانيا

ناقلة النفط جرينش

إرسال ناقلة النفط جرينش المحتجزة في فرنسا إلى ميناء مرسيليا

بالصور

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد