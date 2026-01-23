قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حمدي رزق: ترامب حرك المياه الساكنة في ملف سد إثيوبيا ووعد بحل القضية

حمدي رزق
حمدي رزق
محمد البدوي

أكد الإعلامي حمدي رزق، أن التحركات الأخيرة المرتبطة بملف سد النهضة؛ أعادت الزخم إلى قضية ظلت لسنوات طويلة محل جمود، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب المواقف الدولية الأخيرة، أسهمت في إعادة فتح الملف على نحو يعكس أهمية التوقيت وخطورة المرحلة.

وأوضح حمدي رزق، خلال تقديمه برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «حرك المياه الراكدة» في ملف سد النهضة، وجاء رغم الادعاءات الإثيوبية المتكررة بافتتاح السد واكتمال مشروعه.

مفاوضات شاقة 

وأشار إلى أن مصر خاضت على مدار أكثر من 10 سنوات مفاوضات شاقة مع كل من السودان وإثيوبيا؛ بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن التشغيل الآمن للسد وتنظيم عملية الملء، إلا أن الجانب الإثيوبي دأب على المراوغة والتهرب، مع طرح سرديات تتهم مصر بعرقلة التنمية.

وأضاف أن إثيوبيا سعت إلى تصدير هذه السرديات إلى المجتمع الدولي، مصورة نفسها كطرف مظلوم؛ في محاولة لكسب التعاطف الدولي، وهو ما عطّل الوصول إلى اتفاق عادل وملزم، رغم اللجوء إلى مجلس الأمن أكثر من مرة.

فترة الولاية الأولى لدونالد ترامب

ولفت حمدي رزق إلى أن فترة الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب شهدت محاولة جادة للتوصل إلى اتفاق، قادتها وزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون مع الخارجية الأمريكية، ووقعت عليه مصر، قبل أن ينسحب الوفدان الإثيوبي ثم السوداني؛ ما أدى إلى تعطيل المسار التفاوضي بالكامل.

وأكد أن ما وصفه بـ«وعد ترامب» بإمكانية حل القضية، قد يكون جادًا هذه المرة، لافتًا إلى أن ترامب لطالما عبّر عن تفهمه لعدالة الموقف المصري، معتبرًا أن حق مصر في مياه النيل هو «حق حياة»، وهو ما انعكس في تصريحات سابقة ومتكررة له.

واختتم رزق حديثه بالإشارة إلى أن الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي لقي ترحيبًا واسعًا في الشارع المصري، ورد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحديث إيجابي، وسط صمت إثيوبي.

