توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
أخبار العالم

إعدام 800 شخص.. المدعي العام الإيراني يكشف أكذوبة ترامب

الاحتجاجات في إيران
الاحتجاجات في إيران
ناصر السيد

صرح المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، بأنه “خلافاً لتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق بأنه أوقف إعدام أكثر من 800 شخص في إيران”؛ فإن هذا العدد غير موجود، ولم يتخذ القضاء الإيراني أي قرار بهذا الشأن، وذلك بحسب ما أفادت به قناة “إيران الدولية”.

إعدام 800 شخص في إيران

وقال ترامب، للصحافة، صباح الجمعة: "أوقفت 837 عملية إعدام شنقاً يوم الخميس، وقلت: إذا أعدمتم هؤلاء الأشخاص، فستتلقون ضربة أقوى من أي ضربة تلقيتموها من قبل".

وادعى ترامب: "قبل ساعة من تنفيذ هذا الأمر المروع؛ تم إلغاؤه".

ونفى موحدي آزاد بشدة مزاعم الرئيس الأمريكي، مؤكداً استقلالية القضاء الإيراني التامة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، عن موحدي آزاد، قوله: "قال الرئيس الأمريكي إنه أوقف إعدام 800 شخص في إيران، لكن هذا كذب محض"، مضيفا: "القضاء مؤسسة مستقلة ولا يتلقى أوامر من جهات أجنبية".

ترامب يهدد إيران بهجوم عسكري

وزعم ترامب أنه هدد إيران بشن غارات جوية أمريكية؛ إذا نفذ النظام الإيراني عمليات إعدام للمتظاهرين والمعارضين السياسيين كما هو مخطط له، وتراجعت طهران نتيجة لذلك.

كما حذر ترامب، النظام الإيراني، من أن الولايات المتحدة لديها أسطول ضخم متجه نحوهم، وهدد أيضًا بأن “الإدارة ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع إيران”، محذرا من أن هذا سيدخل حيز التنفيذ "قريبًا جدًا".

فيما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن ترامب كان يضغط على مساعديه، يوم الأربعاء؛ من أجل ما وصفه بـ"خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران" بعد التراجع عن شن ضربات الأسبوع الماضي.

