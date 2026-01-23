رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو

حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاعتذار عن تصريحه الكاذب بأن قوات دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" - باستثناء القوات الأمريكية - ابتعدت عن خطوط المواجهة خلال الحرب في أفغانستان.

وقال ترامب، إنه غير متأكد من وجود الناتو لدعم الولايات المتحدة عند طلبها؛ ما أثار غضبًا واستياءً واسعين في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.

ووصف ستارمر، تصريحات ترامب، بأنها “مهينة ومروعة”.

وخدم أكثر من 150 ألف جندي بريطاني في أفغانستان، في السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي عام 2001، وكانوا ثاني أكبر قوة عسكرية بريطانية بعد القوات الأمريكية، وقُتل منهم أكثر من 450 جنديًا.