اصطدم بطاولة في دافوس.. سبب ظهور كدمة على يد ترامب

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن كدمة ظهرت مؤخرًا على يده اليسرى تعود إلى اصطدامه بطاولة أثناء مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، موضحا أن تناوله جرعات مرتفعة من الأسبرين ساهم في وضوح الكدمة بشكل أكبر.



وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته إلى الولايات المتحدة إن الأطباء نصحوه بعدم الاستمرار في تناول الأسبرين، لكنه رفض بدعوى حرصه على صحة قلبه، وأضاف: «الأسبرين يجعل الدم أكثر سيولة ويؤدي لظهور كدمات صغيرة».



وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ترامب أصيب بالكدمة خلال توقيع أحد القرارات المرتبطة بـ«مجلس السلام».



وأكد أربعة أطباء تحدثوا لوكالة «رويترز» أن تناول الأسبرين يمكن أن يؤدي لظهور الكدمات، خصوصًا لدى كبار السن.



ويبلغ ترامب 79 عامًا، وهو ثاني أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة من حيث العمر بعد جو بايدن الذي غادر المنصب العام الماضي عن 82 عامًا.