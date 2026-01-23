صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس طرح عرض مالي غير مسبوق لسكان جرينلاند، يقضي بمنح مليون دولار لكل مواطن مقابل انضمام الإقليم ذي الحكم الذاتي إلى الولايات المتحدة.



وبحسب الصحيفة، يبلغ عدد سكان جرينلاند قرابة 57 ألف نسمة، ما يعني أن كلفة الصفقة قد تصل إلى نحو 57 مليار دولار في حال الموافقة عليها عبر تصويت شعبي.



يأتي ذلك وسط تراجع ترامب مؤخرًا عن لهجته التصعيدية بشأن "الاستحواذ" على الجزيرة، بعد خلافات مع عدد من حلفاء واشنطن داخل حلف الناتو. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى "تفاهمات مبدئية" حول مستقبل الجزيرة، واصفًا الاتفاق المحتمل بأنه "صفقة طويلة الأمد بلا سقف زمني، صفقة إلى الأبد".



كما ناقش مسؤولون عسكريون في الناتو سيناريو يسمح بتخصيص جيوب محدودة من أراضي جرينلاند لصالح قواعد عسكرية أمريكية، في نموذج مشابه للقواعد البريطانية في قبرص.



وفي المقابل، أكدت كوبنهاجن رفضها القاطع لأي ترتيبات تمس وحدة الأراضي الدنماركية. وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن إن بلادها منفتحة على مواصلة الحوار حول أمن المنطقة القطبية الشمالية "في إطار احترام السيادة الدنماركية على جرينلاند".