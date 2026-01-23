ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون

كشفت صحيفة بوليتيكو أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، دافعت سرًا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، مطالبةً بتوخي الحذر في التعامل معه.

وورد أنها حثت السياسيين على عدم وصف ترامب بأنه "مجنون أو غير متوقع"، وقالت: "أوروبا ستخسر كل شيء في حال نشوب صراع مع أمريكا".

يأتي هذا في الوقت الذي يستضيف فيه ميلوني الآن المستشار الألماني فريدريش ميرز في روما، والذي قال للصحفيين إنه سيكون مستعداً للانضمام إلى مبادرة مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي من أجل غزة، لكنه لا يستطيع قبول الخطة بشكلها الحالي.

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس ترامب، على الاعتذار عن تصريحه الكاذب بأن قوات دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" - باستثناء القوات الأمريكية - ابتعدت عن خطوط المواجهة خلال الحرب في أفغانستان.

وقال ترامب، إنه غير متأكد من وجود الناتو لدعم الولايات المتحدة عند طلبها؛ ما أثار غضبًا واستياءً واسعين في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة.