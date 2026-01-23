قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: أسعار تقنين الأراضي في القرى ترهق الفقراء وتخالف روح الدولة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك حالة غضب متصاعدة بين أهالي القرى والنجوع بسبب الشكاوى المتزايدة من المغالاة في تسعير تقنين المساكن والأراضي، وهو ما يثقل كاهل الأسر البسيطة التي بنت منازلها بهدف البحث عن الأمان والاستقرار. 

 البعد الاجتماعي للمواطنين

وأوضح أن ما يحدث على أرض الواقع لا يعكس توجهات الدولة، ولا يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصةً في ظل الإجراءات التي تتطلب تسهيلات وتخفيف أعباء.

تقنين أوضاع أراضي الدولة

وأكد بكري خلال تقديمه لبرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات واضحة نحو تقنين أوضاع أراضي الدولة، من خلال منح المحافظات صلاحية تسعير وتثمين الأراضي عبر لجان متخصصة، يتم اعتماد قراراتها من قبل المحافظ داخل نطاق كل محافظة.

تطبيق فائدة بسيطة

وأشار إلى أن هذه الصلاحيات شملت تخفيض مقدم التعاقد وتمديد فترات السداد بنظام التقسيط، مع تطبيق فائدة بسيطة غير تراكمية وغير مركبة، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو التسهيل والتقنين.

وشدد بكري على أن القرارات الحكومية أكدت ضرورة اعتماد تسعير الأراضي وفق معايير محددة، منها نوع وطبيعة النشاط، وموقع الأرض ودرجة تميزها، مع التأكيد على عدم المبالغة في الأسعار. وأوضحت القرارات ضرورة مراعاة مدة شغل الأرض واحتساب ما أنفقه المواطن من أموال على أعمال البنية الأساسية.

 أهمية البعد الاجتماعي

وأكد بكري أن القرارات أكدت أهمية البعد الاجتماعي لسكان القرى والنجوع، خصوصًا في المساحات الأقل من 200 متر مربع، على غرار ما تم في ملف التصالح على مخالفات البناء، دعماً للفئات الأولى بالرعاية وتسريعًا لإجراءات التقنين.

ونوه بأن الواقع يشهد تطبيقًا مخالفًا لهذه التوجهات، حيث تم فرض أسعار مبالغ فيها تتراوح بين 1500 و3000 جنيه للمتر الواحد، مع إلزام المواطنين بسداد المبالغ خلال فترات قصيرة لا تتجاوز 15 يومًا وهو ما يمثل عبئًا يفوق قدرة الكثيرين ويخالف روح القوانين والقرارات الصادرة.

وتساءل بكري: “هل من المعقول أن تُفرض هذه الأسعار على أسرة تعيش على التكافل والكرامة؟ كيف يُطلب من مواطن يمتلك 200 متر دفع 1500 جنيه للمتر؟ إلى أين ستذهب هذه الأسر؟ وبأي منطق يحدث ذلك؟”

تصحيح المسار ومراعاة الناس

وأكد أن هذا الوضع قد يؤدي إلى احتقان شعبي، مطالبًا رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل مع المحافظين لبحث حلول عاجلة لأن الحكومة يجب أن تكون “قلبها مع الشعب”، فالمواطنون يدعمون الدولة والرئيس، لذا لا يجب أن تُهدر جهودهم بهذه القرارات، داعيًا الحكومة إلى تصحيح المسار ومراعاة الناس.

مصطفى بكري أراضي الدولة البعد الاجتماعي المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

رمال

رمال وأتربة.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لسكان هذه المناطق

ترشيحاتنا

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران: النائبة الراحلة راوية عطية نموذج للمرأة المناضلة

هالة أبو السعد

أبو السعد: تمكين المرأة ضرورة وطنية لتعزيز الهوية النيابية وبناء مؤسسات قوية

الهواتف

اقتراحات النواب تطالب بضوابط عادلة لتنظيم الهواتف الواردة من الخارج دون الإضرار بالمغتربين

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد