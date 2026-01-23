بعد إلغاء إعفاء رسوم الهواتف المستوردة.. مصطفى بكري: اللي بيحصل ميرضيش حد يا حكومة خلي قلبك مع الناس

كشف الإعلامي مصطفى بكري تطورات ملف فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج.

وقال خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إن هناك زيادرات في الأسعار في السوق المحلي، وصلت الزيادات في بعض الأحيان 10 ألاف جنيه، خاصة أنه لا تصنيع هنا للموبايلات وإنما تجميع فقط.

وتابع بكري: كيف تفرض ضريبة 37.5 % على الهاتف الوارد من الخارج لكل مصري بالخارج، معلقا: «المصريين اللي بيدخلوا لنا العملة الصعبة وزادت التحويلات من الخارج في السنة الأخيرة، مش عاوزين نكرر سيناريوهات سابقة وماتخدوش قرارات تخسرنا كثيرا».

تخفيف وطأة الأزمات

واستكمل: “القرار اللي حصل دا شغل من تحت لتحت من غير إذن الرئيس السيسي، لكن كل شوية حتة هنا وقرار هنا.. خلونا نحس بثمار ما جرى في الأعوام الماضية وتخفيف وطأة الأزمات والمشاكل التي تعرضت لها الدولة”.

واختتم: “خلي قلبك يا حكومة مع الناس ونتعامل بما يحقق مصلحة لبلدنا.. اللي بيحصل من الحكومة دي أمر له رد فعل كبير جدا.. وهناك دعوات كبيرة للمقاطعة من المصريين بالخارج”.