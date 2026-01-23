إقبال جماهيري لافت في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 57

قال أحمد نبيل، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 شهد إقبالًا واسعًا من الأسر المصرية بمختلف فئاتها العمرية، إلى جانب حضور لافت لزوار من جنسيات عربية وإقليمية ودولية، في أجواء تعكس المكانة الثقافية التي يتمتع بها المعرض على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المعرض يستمر في استقبال الجمهور يوميًا حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما تمتد ساعات الزيارة حتى التاسعة مساءً خلال أيام الخميس والجمعة، مشيرًا إلى أن حالة الزحام كانت واضحة منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى لحظة إغلاق الأبواب، في إطار تنظيمي متكامل تشرف عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات المشاركة.

وأكد مراسل إكسترا نيوز أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لم يعد مجرد سوق لبيع الكتب، بل تحول إلى تظاهرة ثقافية شاملة، تجمع بين الكتاب الورقي والرقمي، والندوات الفكرية، والأنشطة الفنية، تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهو شعار يعكس فلسفة المعرض ورسالته في بناء الوعي الثقافي ومواكبة التطور التكنولوجي مع الحفاظ على الهوية الثقافية.

وأوضح أن هذه الدورة تشهد مشاركة 83 دولة، وهو رقم غير مسبوق، كما تتضمن أكثر من 400 فعالية ثقافية وفكرية تستمر حتى الثالث من فبراير، إلى جانب ما يقرب من 100 حفل توقيع كتب، و120 فعالية فنية، ما يعزز من تنوع المحتوى المقدم للزائرين من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وأشار نبيل إلى أن اختيار الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض الطفل، يؤكد اهتمام القائمين على المعرض بالربط بين الأجيال المختلفة، وتقديم نماذج ملهمة في مجالات الأدب والفنون. كما لفت إلى أن عدد الزائرين تجاوز 300 ألف زائر في اليوم السابق، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تزامن الفعاليات مع الإجازات الرسمية، ما يعكس النجاح المتواصل للمعرض عامًا بعد عام.