قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
وفر وقتك .. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري في 2026
ترامب: كندا تعارض بناء القبة الذهبية الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستحميها
هامبورج يتعادل سلبيا مع سانت باولي في الدوري الألماني
دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال جماهيري لافت في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 57

معرض الكتاب
معرض الكتاب
عبد الخالق صلاح

قال أحمد نبيل، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 شهد إقبالًا واسعًا من الأسر المصرية بمختلف فئاتها العمرية، إلى جانب حضور لافت لزوار من جنسيات عربية وإقليمية ودولية، في أجواء تعكس المكانة الثقافية التي يتمتع بها المعرض على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"،  أن المعرض يستمر في استقبال الجمهور يوميًا حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما تمتد ساعات الزيارة حتى التاسعة مساءً خلال أيام الخميس والجمعة، مشيرًا إلى أن حالة الزحام كانت واضحة منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى لحظة إغلاق الأبواب، في إطار تنظيمي متكامل تشرف عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات المشاركة.

وأكد مراسل إكسترا نيوز أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لم يعد مجرد سوق لبيع الكتب، بل تحول إلى تظاهرة ثقافية شاملة، تجمع بين الكتاب الورقي والرقمي، والندوات الفكرية، والأنشطة الفنية، تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهو شعار يعكس فلسفة المعرض ورسالته في بناء الوعي الثقافي ومواكبة التطور التكنولوجي مع الحفاظ على الهوية الثقافية.

وأوضح أن هذه الدورة تشهد مشاركة 83 دولة، وهو رقم غير مسبوق، كما تتضمن أكثر من 400 فعالية ثقافية وفكرية تستمر حتى الثالث من فبراير، إلى جانب ما يقرب من 100 حفل توقيع كتب، و120 فعالية فنية، ما يعزز من تنوع المحتوى المقدم للزائرين من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وأشار نبيل إلى أن اختيار الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض الطفل، يؤكد اهتمام القائمين على المعرض بالربط بين الأجيال المختلفة، وتقديم نماذج ملهمة في مجالات الأدب والفنون. كما لفت إلى أن عدد الزائرين تجاوز 300 ألف زائر في اليوم السابق، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تزامن الفعاليات مع الإجازات الرسمية، ما يعكس النجاح المتواصل للمعرض عامًا بعد عام.

معرض الكتاب أرض المعارض مراسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 24 يناير 2026..تخل عن أي أفكار سلبية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد