دافوس| عمرو أديب: ترامب ماسابش حد في حاله.. وقال شِعر في الرئيس السيسي

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس ولقائه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على هامش المنتدى.

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "إن قمة دافوس كان فيها حاجة غريبة، وهي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماسابش حد في حاله خالص، وجِه قال شِعر في الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وواصل الإعلامي عمرو أديب،: "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب تحدث عن أن الرئيس السيسي رجل حكيم، ومش ناسي ليه موقف من 2016، وأن السيسي قابله ولم يقابل هيلاري كلينتون في ذلك الوقت".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب،: "الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي يمثل كرامة وعزة مصر، وكان لقاء قويا وتكريما لمصر ولقيادة مصر، ومصر ضد التهجير والمشاريع الغريبة لقطاع غزة، ومصر طلعت صح".