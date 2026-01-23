قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
ترامب: كندا تعارض القبة الذهبية في جرينلاند وترحب بإقامة علاقات مع الصين
تعرف على الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة «أول مرة» في 2026
زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟
موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم
أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار
لماذا شعبان شهر الرسول؟.. الإفتاء: 9 أسباب.. واحذر الغفلة فيه وخسارته
البيت الأبيض يرد على المدعي العام الإيراني بشأن عمليات الإعـ دام
صوت خالد.. برنامج دولة التلاوة يكرم الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
حوادث

بسبب قضية التزوير | رمضان صبحي داخل قفص الاتهام.. غدا

رمضان صبحي
رمضان صبحي

تشهد محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "زينهم" غدا السبت عودة اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق إلى القفص الحديدي لنظر استئنافه على حبسه عام في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.

وقال بسام أبو رحمة محامي المتهم الأول مؤدي الامتحانات بدلا من رمضان صبحي أن كلا المتهمين "رمضان و يوسف" سيمثلان أمام الدائرة الأولى مستأنف الجيزة وتحمل القضية في الاستئناف رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢٦.

وشهدت الساعات الماضية تطورا مثيرا في القضية حيث أعلن أشرف عبد العزيز دفاع رمضان صبحي عن تولي المستشار القانوني للنادي الأهلي الدفاع عن اللاعب بعد تنسيق مع النادي الأهلي وأسرته.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، كما برأت المتهم الثالث، فيما قضت بـ حبس المتهم الرابع الهارب لمدة 10 سنوات.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير.

واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

جنوب القاهرة الابتدائية زينهم رمضان صبحي

