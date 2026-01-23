بسبب قضية التزوير | رمضان صبحي داخل قفص الاتهام.. غدا

تشهد محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "زينهم" غدا السبت عودة اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق إلى القفص الحديدي لنظر استئنافه على حبسه عام في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.

وقال بسام أبو رحمة محامي المتهم الأول مؤدي الامتحانات بدلا من رمضان صبحي أن كلا المتهمين "رمضان و يوسف" سيمثلان أمام الدائرة الأولى مستأنف الجيزة وتحمل القضية في الاستئناف رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢٦.

وشهدت الساعات الماضية تطورا مثيرا في القضية حيث أعلن أشرف عبد العزيز دفاع رمضان صبحي عن تولي المستشار القانوني للنادي الأهلي الدفاع عن اللاعب بعد تنسيق مع النادي الأهلي وأسرته.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، كما برأت المتهم الثالث، فيما قضت بـ حبس المتهم الرابع الهارب لمدة 10 سنوات.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير.

واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.