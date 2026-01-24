قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إندونيسيا ..مصرع 7 أشخاص وفقدان 82 آخرين بعد وقوع انهيار أرضي
التضامن تقتحم "عش الدبابير".. تغلق مؤسسات مخالفة.. والحفاظ على المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية
طعنة غدر من القريب.. شاب يدفع حياته ثمنا لطمع ابن عمه في موتوسيكل
منتخب مصر يواجه أوغندا في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا لكرة اليد
4 شرائح للتصالح في سرقة الكهرباء.. البرلمان يناقش التقنين بدل الحبس
أخبار التوك شو | مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي.. وعمرو أديب: ترامب قال شِعر في الرئيس السيسي
كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك
حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في الصلاة.. الإفتاء توضح
روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
أخبار العالم

إندونيسيا ..مصرع 7 أشخاص وفقدان 82 آخرين بعد وقوع انهيار أرضي

فرق الإنقاذ في إندونيسيا
فرق الإنقاذ في إندونيسيا
محمود نوفل


أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم السبت مقتل 7 أشخاص وفقد 82 آخرون بعد وقوع انهيار أرضي في مقاطعة جاوة الغربية، وسط أنباء عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

ونجحت فرق الإنقاذ بوكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا   في العثور على جثث 10 من ركاب طائرة لمراقبة أنشطة الصيد فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية.

ويشار إلى أن الطائرة من طراز "إيه.تي.آر 42-500" وفقدت الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت الماضي وكان على متنها سبعة أفراد من الطاقم وثلاثة ركاب من وزارة الشؤون البحرية.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن فرق الإنقاذ عثرت، أمس الجمعة، على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة لمراقبة أنشطة الصيد فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في مطلع الأسبوع.

وفقدت الطائرة، وهي ⁠من طراز "إيه.تي.آر 42-500" المملوكة لمجموعة إندونيسيا للنقل الجوي، الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0530 غرينتش) في محيط منطقة ماروس بالمقاطعة.

وكان على متنها طاقم من سبعة أفراد وثلاثة ركاب، واستأجرتها وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية لإجراء ⁠مراقبة جوية على مصائد الأسماك التابعة لها.

⁠وكان الركاب من موظفي الوزارة. وبحسب آندي سلطان المسؤول بوكالة ⁠الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية  فإن السلطات عثرت على الجثتين التاسعة والعاشرة في وقت مبكر من صباح  الجمعة.
وذكرت الوكالة على حسابها على "إنستجرام" أنه تم العثور على 10 قتلى.

واكتشفت فرق الإنقاذ المحلية في وقت سابق حطام الطائرة في مواقع مختلفة حول جبل بولوساراونج في منطقة ماروس، على بعد حوالي 1500 كيلومتر شمال شرقي العاصمة جاكرتا.

