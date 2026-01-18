شبكة "بريكس": أندونيسيا تستخدم الطاقة الشمسية في الصيد لتعزيز الاقتصاد الأزرق

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية ، اليوم الأحد ، أن الحكومة الأندونيسية تسعى في الوقت الحالي للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال الصيد من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق.



وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الوكالة الوطنية للبحوث والابتكار في إندونيسيا أدخلت قوارب صيد كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في جزيرة توندا بمقاطعة بانتن الأندونيسية، في خطوة تستهدف دعم الصيادين الصغار والمساهمة في تطوير الاقتصاد الأزرق.



وذكرت أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية في أندونيسيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتتمثل مهمته الأساسية في تقليل اعتماد الصيادين على وقود الديزل.



ويتم تزويد القوارب بوحدات تبريد تعمل بالطاقة التي توفرها الألواح الشمسية المدمجة، ما يتيح حفظ الأسماك طازجة دون تكاليف إضافية.



وفي هذا السياق، قال رئيس الوكالة، عارف ساتريا، إن هذه التكنولوجيا تمثل خطوة عملية نحو إزالة الكربون من قطاع الصيد في البلاد بأكمله.



من جانبها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أندونيسيا، سارة فيرير أوليفيلا، أن إدخال الحلول الخضراء يدعم بشكل مباشر المجتمعات الساحلية، ويساعدها على مواجهة آثار تغير المناخ. وأضافت أن الصيادين يتلقون ضمن المشروع التدريب اللازم للتعامل مع المعدات الجديدة.



وأشارت الشبكة إلى أن البرنامج سيتوسع قريبا ليشمل مناطق أخرى، حيث من المخطط توزيع 162 وحدة تبريد تعمل بالطاقة الشمسية وستة محركات كهربائية للقوارب على 34 قرية في جزيرة موروتاي وجزر تانيمبار.



وبحسب الخطة، اكتملت المرحلة التحضيرية التي شملت تدريب المشغلين وتركيب محطات الشحن، على أن تجرى عملية التركيب النهائي للمحركات وتنظيم جلسات إرشادية إضافية في نهاية يناير، بينما تبدأ عملية تقييم نتائج المشروع ميدانيا في فبراير.