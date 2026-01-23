منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا

نجحت فرق الإنقاذ بوكالة البحث والإنقاذ الاندونيسية في العثور على جثث 10 من ركاب طائرة لمراقبة أنشطة الصيد فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية.

ويشار إلى أن الطائرة من طراز "إيه.تي.آر 42-500" وفقدت الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت الماضي وكان على متنها سبعة أفراد من الطاقم وثلاثة ركاب من وزارة الشؤون البحرية.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن فرق الإنقاذ عثرت، اليوم الجمعة، على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة لمراقبة أنشطة الصيد فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في مطلع الأسبوع.

وفقدت الطائرة، وهي ⁠من طراز "إيه.تي.آر 42-500" المملوكة لمجموعة إندونيسيا للنقل الجوي، الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0530 غرينتش) في محيط منطقة ماروس بالمقاطعة.

وكان على متنها طاقم من سبعة أفراد وثلاثة ركاب، واستأجرتها وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية لإجراء ⁠مراقبة جوية على مصائد الأسماك التابعة لها.

⁠وكان الركاب من موظفي الوزارة.

وبحسب آندي سلطان المسؤول بوكالة ⁠الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية فإن السلطات عثرت على الجثتين التاسعة والعاشرة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة على حسابها على "إنستجرام" أنه تم العثور على 10 قتلى.

واكتشفت فرق الإنقاذ المحلية في وقت سابق حطام الطائرة في مواقع مختلفة حول جبل بولوساراونج في منطقة ماروس، على بعد حوالي 1500 كيلومتر شمال شرقي العاصمة جاكرتا.