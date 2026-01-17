قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إندونيسيا: انقطاع الاتصال بطائرة تقل 11 راكباً على متن رحلة داخلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

انقطع الاتصال بطائرة تابعة لشركة الطيران الإندونيسية "إير إندونيسيا"، وهي شركة طيران وطنية، وعلى متنها 11 راكباً،  اختفت الطائرة من على شاشات الرادار أثناء اقترابها من منطقة جبلية في جزيرة جاوة الرئيسية وجزيرة سولاويزي الإندونيسيتين، وقد تم نشر فرق البحث والإنقاذ في المنطقة.

ذكر مسؤولون أن فرق البحث مشطت اليوم السبت منطقة وعرة من التلال الجيرية في مقاطعة سولاويسي الجنوبية الإندونيسية، بعدما فقدت طائرة تقل 11 شخصا الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أثناء اقترابها من المركز الإقليمي ماكاسار.

وقال إيدي براكوسو، مدير العمليات في باسارناس، إن "الطائرة كانت تقل 11 شخصًا، منهم 8 من أفراد الطاقم و3 ركاب. وكان آخر اتصال بالطائرة في تمام الساعة 1:17 ظهرًا بالتوقيت المحلي".

كما أوضح براكوسو، استنادا إلى البيانات التي قدمتها شركة AirNav Indonesia، أن آخر موقع للطائرة رُصد في منطقة ليانغ ليانغ في مقاطعة ماروس.

وتابع براكوسو إلى أن عملية البحث لا تزال جارية، وأن باسارناس ستواصل عملياتها بكثافة حتى يتم معرفة حالة الطائرة وركابها.


 

شركة الطيران الإندونيسية إير إندونيسيا الطائرة انقطاع الاتصال رحلة داخلية

