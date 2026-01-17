السبب ديمتري.. أزمة جديدة تضرب الزمالك في سوبر الطائرة

تمسك مسئولو الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعدم السماح بمشاركة المحترف الروسي ديميترى لاعب فريق الزمالك، في منافسات بطولة السوبر المصري للرجال المقامة حاليًا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لحين سداد جزء من المستحقات المالية وجدولة باقي المديونيات المستحقة على نادي الزمالك.

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة الطائرة في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن الاتحاد لم يمنح اللاعب كارنيه المشاركة في البطولة، وهو ما ترتب عليه غيابه عن مباراة الزمالك أمام بتروجت في افتتاح منافسات السوبر، مؤكدًا أن الموقف لن يتغير إلا بعد التزام النادي بتنفيذ الاشتراطات المالية المطلوبة.

وأوضح المصدر أن الاتحاد قبل أوراق قيد المحترف الروسي في آخر أيام القيد، وذلك من أجل حفظ حقوق نادي الزمالك في تسجيل اللاعب، إلا أن القيد جاء مع إيقاف التنفيذ، لحين الانتهاء من تسوية المستحقات المالية المتأخرة وجدولة باقي المبالغ وفقًا للوائح المعمول بها داخل الاتحاد.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء، والحفاظ على الاستقرار المالي للمسابقات، خاصة في ظل مشاركة محترفين أجانب داخل الفرق.

وتتواصل اليوم السبت منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026، حيث يشهد البرنامج مواجهتين قويتين، تجمع الأولى بين الزمالك والاتحاد السكندري، فيما يلتقي الأهلي مع بتروجت.

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة يوم الاثنين المقبل، بمواجهتي بتروجت أمام الاتحاد السكندري، والأهلي ضد الزمالك في ختام البطولة، والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد، وبدون حضور جماهيري.

وتبقى مشاركة ديميترى معلقة بانتظار حسم الأزمة المالية، في وقت يسعى فيه الزمالك لتدعيم صفوفه خلال منافسات السوبر، وسط التزام اتحاد الطائرة بتطبيق اللوائح المنظمة للمسابقة