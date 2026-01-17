خالد الغندور يستغرب من بيان الاتحاد السنغالي بعد مساندة جماهير طنجة لمنتخبهم

أثار الإعلامي خالد الغندور تساؤلات حول البيان الصادر عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي قدمته جماهير مدينة طنجة للمنتخب السنغالي منذ انطلاق البطولة.



وأكد الغندور أن جماهير طنجة ساندت منتخب السنغال بقوة منذ الدور الأول، وكان لها دور معنوي واضح في مشواره بالبطولة وصولًا إلى المباراة النهائية، متسائلًا عن مضمون البيان الصادر ومدى تقديره لهذا الدعم الجماهيري.

وأشار إلى أن تشجيع جماهير طنجة للمنتخب السنغالي عكس الروح الرياضية العالية، ما يستدعي تسليط الضوء على هذا الدور وعدم تجاهله، مطالبًا بتوضيح رسمي يراعي هذه الجوانب.

وأصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانًا صحفيًا قوي اللهجة، قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية، أعرب فيه عن قلقه الشديد حول ما وصفه بـ الاختلالات الخطيرة التي تخص التحضيرات الخاصة بالمباراة النهائية.

وأوضح الاتحاد السنغالي أنه يضع الرأي العام الوطني والدولي، إلى جانب الجهات المنظمة، أمام عدة ملاحظات تمس مبادئ العدالة والأمن والتنظيم، مؤكدًا حرصه على الشفافية والدفاع عن مصالح منتخب “أسود التيرانجا”.

وأشار البيان إلى غياب الترتيبات الأمنية الكافية عند وصول بعثة المنتخب السنغالي إلى محطة قطار الرباط، وهو ما تسبب في ازدحام شديد وعرض اللاعبين والجهاز الفني لمخاطر لا تتناسب مع قيمة وأهمية نهائي قاري بهذا الحجم.

وفيما يخص الإقامة، كشف الاتحاد أنه اضطر لتقديم احتجاج رسمي من أجل الحصول على خدمات فندقية مناسبة، قبل أن يتم في النهاية تخصيص فندق من فئة خمس نجوم، بما يضمن ظروف الاستشفاء البدني اللازمة للاعبين.

كما أعلن الاتحاد السنغالي رفضه القاطع إقامة تدريباته في مجمع محمد السادس، باعتباره المعسكر الأساسي للفريق المنافس، مؤكدًا أن ذلك يمثل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الرياضية، لافتًا إلى أنه لم يتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا بمقر التدريب البديل.