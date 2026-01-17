قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خالد الغندور يستغرب من بيان الاتحاد السنغالي بعد مساندة جماهير طنجة لمنتخبهم

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

أثار الإعلامي خالد الغندور تساؤلات حول البيان الصادر عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي قدمته جماهير مدينة طنجة للمنتخب السنغالي منذ انطلاق البطولة.


 وأكد الغندور أن جماهير طنجة ساندت منتخب السنغال بقوة منذ الدور الأول، وكان لها دور معنوي واضح في مشواره بالبطولة وصولًا إلى المباراة النهائية، متسائلًا عن مضمون البيان الصادر ومدى تقديره لهذا الدعم الجماهيري. 

وأشار إلى أن تشجيع جماهير طنجة للمنتخب السنغالي عكس الروح الرياضية العالية، ما يستدعي تسليط الضوء على هذا الدور وعدم تجاهله، مطالبًا بتوضيح رسمي يراعي هذه الجوانب.

وأصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانًا صحفيًا قوي اللهجة، قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية، أعرب فيه عن قلقه الشديد حول ما وصفه بـ الاختلالات الخطيرة التي تخص التحضيرات الخاصة بالمباراة النهائية.

وأوضح الاتحاد السنغالي أنه يضع الرأي العام الوطني والدولي، إلى جانب الجهات المنظمة، أمام عدة ملاحظات تمس مبادئ العدالة والأمن والتنظيم، مؤكدًا حرصه على الشفافية والدفاع عن مصالح منتخب “أسود التيرانجا”.

وأشار البيان إلى غياب الترتيبات الأمنية الكافية عند وصول بعثة المنتخب السنغالي إلى محطة قطار الرباط، وهو ما تسبب في ازدحام شديد وعرض اللاعبين والجهاز الفني لمخاطر لا تتناسب مع قيمة وأهمية نهائي قاري بهذا الحجم.

وفيما يخص الإقامة، كشف الاتحاد أنه اضطر لتقديم احتجاج رسمي من أجل الحصول على خدمات فندقية مناسبة، قبل أن يتم في النهاية تخصيص فندق من فئة خمس نجوم، بما يضمن ظروف الاستشفاء البدني اللازمة للاعبين.

كما أعلن الاتحاد السنغالي رفضه القاطع إقامة تدريباته في مجمع محمد السادس، باعتباره المعسكر الأساسي للفريق المنافس، مؤكدًا أن ذلك يمثل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الرياضية، لافتًا إلى أنه لم يتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا بمقر التدريب البديل.

الاتحاد السنغالي للمنتخب السنغالي بعثة المنتخب نهائي كأس الأمم الأفريقية

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين فرد شرطة سابق وآخر بالدقهلية

محكمة جنايات دمنهور

عرض على الطب النفسي.. تأجيل محاكمة ربة منزل أنهت حياة رضيعـة بالبحيرة

المتهم

عاطل ينتحل صفة مندوب بشركة دفع إلكترونى للنصب على سيدة

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

