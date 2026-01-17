أحمد عيد يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد الخسارة من السنغال

أعلن أحمد عيد، لاعب منتخب مصر، أن الفريق وصل إلى مرحلة عالية من الجاهزية قبل مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح عيد في تصريحات للصحافة المغربية أن الجهاز الفني واللاعبين أجروا تحضيرات مكثفة، مع التركيز الكامل على تحقيق الفوز في اللقاء.

وأشار إلى أن منتخب نيجيريا يعد فريقًا قويًا، إلا أن المنتخب المصري مركز تمامًا على المباراة ويسعى للفوز. وعن الأجواء في المغرب، قال عيد إن المدن التي زارها الفريق متشابهة ولا توجد فروق جوهرية، معربًا عن ارتياحه لاستقبال الجماهير المصرية ودعمها المتواصل للفريق في أي مدينة يلعب فيها.

كما تحدث عيد عن حالة الفريق بعد الخسارة في المباراة السابقة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين شعروا بالإحباط بعد عدم التأهل للنهائي، لكنه شدد على أن التركيز ينصب الآن على الفوز بالمباراة القادمة وإسعاد الشعب المصري.

