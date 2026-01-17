بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني

فاز فريق جيرونا على نظيره إسبانيول، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية فريق جيرونا من ركلتي جزاء عن طريق فلاديسلاف فانات في الدقيقتين 45+3، 90+3.

ويغيب عن جيرونا الدولي المغربي عز الدين أوناحي، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده لأسابيع أثر مشاركته مع أسود الأطلس في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ورفع فريق جيرونا رصيده إلى النقطة رقم 24 محتلًا المركز التاسع، فيما توقف رصيد فريق إسبانيول عند النقطة رقم 34 محتلًا المركز الخامس.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.