جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي جيرونا الإسباني في التعاقد مع تير شتيجن، حارس فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، يخطط النادي للتعاقد مع الحارس الألمانى لنادي برشلونة؛ إذا توفرت أدنى فرصة، مع العلم أن الصفقة ستكون ممكنة فقط عبر “إعارة”، وبذل “جهد مالي كبير” لتغطية راتبه.

وأشارت إلى أن “تير شتيجن” يعد خيارًا مثيرًا ومعقدًا في الوقت نفسه بالنسبة لجيرونا، إذ يسعى النادي إلى تعزيز مركز حراسة المرمى بحارس ذي خبرة ومكانة عالية، يسهم في رفع مستوى الفريق، وتغيير ديناميكية الأداء.