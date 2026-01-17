ارتباك فى منتخب مصر.. الجبهة اليسري صداع قبل مواجهة نيجيريا

يعاني حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أزمة فى الجبهة اليسري للفراعنة الكبار خلال لقاء نيجيريا مساء اليوم السبت فى مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني يفاضل بين الثنائي محمود حسن تريزيجيه ورامي ربيعة لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة نيجيريا، التي تجمع المنتخبين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى السادسة مساء اليوم، لحسم المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

يأتي ذلك في ظل معاناة منتخب مصر الوطني من غياب الثنائي محمد حمدي وأحمد فتوح حيث تعرض الأول للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بينما لحقت بالأخير إصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السنغال الماضية.