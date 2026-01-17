المستكاوي ينتقد حسام حسن بعد تصريحاته: يمثل الكرة المصرية ولا شيء أكثر

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على تصريحات المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، حول أسباب الهزيمة من منتخب السنغال في نصف نهائي أمم افريقيا.

وكتب المستكاوي عبر إكس: “بعد ٤٨ ساعة من مباراتنا مع السنغال أتوقف الآن عند تصريحات حسام حسن بعد الخسارة في الدور قبل النهائي وكلها تصريحات لم يكن مقبولا النطق بها، فمصر ليست في حاجة الي انتصار كروى لإثبات حضارتها وتاريخها، ومصر دولة عربية وإفريقية تنتمي وتعتز بهذا الانتماء وبتلك الهوية ومصر يلعب باسمها فريق تسعد انتصاراته ملايين المصريين ، ولكن هذا الفريق لايحارب ولايدافع عن تراب مصر .. فلماذا هذا الخلط بين اللعب والرياضة وبين ماهو اكبر من اللعب ومن الرياضة ؟ ”.

وتابع: “تعلمت من ممارسة الرياضة ومن العمل في الرياضة التواضع عند الانتصار واحترام المنافس يوم يتفوق. وقد كان منتخب السنغال متفوقا من كل الوجوه بينما. لم يقترب المنتخب من المستوى الذي قدمه امام كوت ديفوار او حتي شوطا واحدا أمام جنوب أفريقيا وقلت هارد لك للفريق علي الاداء من المباراة الاولي حتي كوت ديفوار بينما نحن لم نلعب كرة قدم امام السنغال فخسرنا لهذا السبب وليس بسبب الحكم ولا الجمهور ولا المطر ولا الكاف .. إن مدرب منتخب مصر يمثل الكرة المصرية ولا شيء اكثر من ذلك ؟”.

ويختتم منتخب مصر مشاركته رقم 27 في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة قوية أمام نظيره النيجيري في السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مباراة تحديد المركز الثالث بالنسخة رقم 35 للمسابقة.

كلا العملاقين أخفق في تخطي المربع الذهبي والتأهل للنهائي، حيث خسر منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 7 بطولات، أمام نظيره السنغالي بهدف ساديو ماني مساء الأربعاء في طنجة.