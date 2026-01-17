قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المستكاوي ينتقد حسام حسن بعد تصريحاته: يمثل الكرة المصرية ولا شيء أكثر

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على تصريحات المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، حول أسباب الهزيمة من منتخب السنغال في نصف نهائي أمم افريقيا.

وكتب المستكاوي عبر إكس: “بعد ٤٨ ساعة من مباراتنا مع السنغال أتوقف الآن عند تصريحات حسام حسن بعد الخسارة في الدور قبل النهائي وكلها تصريحات لم يكن مقبولا النطق بها، فمصر ليست في حاجة الي انتصار كروى لإثبات حضارتها وتاريخها، ومصر دولة عربية وإفريقية تنتمي وتعتز بهذا الانتماء وبتلك الهوية ومصر يلعب باسمها فريق تسعد انتصاراته ملايين المصريين ، ولكن هذا الفريق لايحارب ولايدافع عن تراب مصر  .. فلماذا هذا الخلط بين اللعب والرياضة وبين ماهو اكبر من اللعب ومن الرياضة ؟ ”.

وتابع: “تعلمت من ممارسة الرياضة ومن العمل في الرياضة التواضع عند الانتصار واحترام المنافس يوم يتفوق. وقد كان منتخب السنغال متفوقا من كل الوجوه بينما. لم يقترب المنتخب من المستوى الذي قدمه امام كوت ديفوار او حتي شوطا واحدا أمام جنوب أفريقيا وقلت هارد لك للفريق علي الاداء من المباراة الاولي حتي كوت ديفوار بينما نحن لم نلعب كرة قدم امام السنغال فخسرنا لهذا السبب وليس بسبب الحكم ولا الجمهور ولا المطر ولا الكاف .. إن مدرب منتخب مصر يمثل الكرة المصرية ولا شيء اكثر من ذلك ؟”.

ويختتم منتخب مصر مشاركته رقم 27 في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة قوية أمام نظيره النيجيري في السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مباراة تحديد المركز الثالث بالنسخة رقم 35 للمسابقة.

كلا العملاقين أخفق في تخطي المربع الذهبي والتأهل للنهائي، حيث خسر منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 7 بطولات، أمام نظيره السنغالي بهدف ساديو ماني مساء الأربعاء في طنجة.

حسام حسن منتخب السنغال حسن المستكاوي نصف نهائي أمم افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

ترشيحاتنا

امتحانات الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 |أمهات مصر: شكاوى من صعوبة الجبر بالشرقية

النخيل

منها البرحي والمجدول..الزراعة: توفير أنسجة وشتلات النخيل التصديري

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

الآثار: 350 بعثة أجنبية تعمل لدينا في مجال الاكتشافات

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد