كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم ، لختام مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة على الأراضي المغرب، بمواجهة منتخب نيجيريا اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعي منتخب مصر للحصول على المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه عقب فشله في التاهل لنهائي البطولة عقب الهزيمة امام السنغال.

ويُعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب، ثم غانا بـ4 ألقاب.

وهزم منتخب مصر (1-0) أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

كما يعد منتخب مصر صاحب أكبر نتيجة فوز فى تاريخ البطولة، وهي المباراة التي جمعت الفراعنة أمام نيجيريا فى نهائيات 1963 وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 6-3.