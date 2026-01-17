قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم ، لختام مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة على الأراضي المغرب، بمواجهة منتخب نيجيريا اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء  على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في مباراة تحديد المركز الثالث.

 ويسعي منتخب مصر  للحصول على المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه  عقب فشله في التاهل لنهائي البطولة عقب الهزيمة امام السنغال.

ويُعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب، ثم غانا بـ4 ألقاب.

وهزم منتخب مصر (1-0) أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

كما يعد منتخب مصر  صاحب أكبر نتيجة فوز فى تاريخ البطولة، وهي المباراة التي جمعت الفراعنة أمام نيجيريا فى نهائيات 1963 وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 6-3.

منتخب مصر نيجيريا كاس الامم الافريقية

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

