البيلي ويوسف عبدالعزيز يحصدان برونزية ستار كونتيندر الدولية لتنس الطاولة بالدوحة

نجح الثنائي المصري محمد البيلي ويوسف عبدالعزيز، لاعبا منتخب مصر لتنس الطاولة، في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة ستار كونتيندر الدولية، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 13 إلى 18 يناير الجاري، ضمن أجندة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

وقدم الزوجي المصري أداءً مميزًا طوال مشوار البطولة، قبل أن يتوقف حلم التأهل للنهائي عند محطة نصف النهائي، عقب الخسارة أمام الزوجي الصيني بنتيجة 3-0، ليكتفي الثنائي بالمركز الثالث في واحدة من أقوى بطولات السلسلة الدولية.

وكان البيلي ويوسف عبدالعزيز قد شقا طريقهما بثبات نحو المربع الذهبي، حيث استهلا مشوارهما بالفوز في دور الـ16 على زوجي الهند بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا من حيث الانضباط التكتيكي والجاهزية البدنية.

وفي مواجهة ربع النهائي، قدم الثنائي المصري واحدة من أقوى مبارياتهما بالبطولة، بعدما نجحا في التفوق على الزوجي الفرنسي بنتيجة 3-2، في لقاء اتسم بالندية والإثارة حتى النقاط الأخيرة، ليحجزا بطاقة العبور إلى نصف النهائي عن جدارة.

وشهدت بطولة ستار كونتيندر بالدوحة مشاركة مصرية واسعة على صعيد الرجال والسيدات، حيث مثل مصر في منافسات الرجال كل من عمر عصر، يوسف عبدالعزيز، محمد البيلي، وخالد عصر، بينما شاركت في منافسات السيدات كل من دينا مشرف، مريم الهضيبي، وفريدة بدوي.