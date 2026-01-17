قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 17-1-2026 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 17 - 1 - 2026 عدد من المباريات ابرزها مباراة مصر ضد نيجيريا في أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة 

- حرس الحدود X الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

- مودرن سبورت X الجونة – الساعة 8 مساء

- زد X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 2 

- الإسماعيلي X وادي دجلة – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1 

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة 

- مصر X نيجيريا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports Max 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

- مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1  

- تشيلسي X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

- ليدز يونايتد X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

- ليفربول X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

- سندرلاند X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5 

- توتنهام هوتسبير X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6 

- نوتنجهام فوريست X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- ريال مدريد X ليفانتي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2  

- مايوركا X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 8 

- أوساسونا X ريال أوفييدو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

- ريال بيتيس X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 

- الفيحاء X ضمك – الساعة 3:35 عصرا على قناة Thmanyah

- الخلود X الأهلي – الساعة 5:10 مساء على قناة Thmanyah

- النصر X الشباب – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

- أودينيزي X إنتر ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

- نابولي X ساسولو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

- كالياري X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 

- لانس X أوكسير – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9  

- تولوز X نيس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

- أنجييه X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- بوروسيا دورتموند X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا

- كولن X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا

- هامبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

- هوفينهايم X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

- فولفسبورج X هايدينهايم – الساعة 4:30 عصرا

- لايبزيج X بايرن ميونخ – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة 

- الريان X الشمال – الساعة 4:30 عصرا على قناة AL KASS One

- السيلية X قطر – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS One

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة  

- الوصل X الجزيرة – الساعة 3 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1

- خورفكان X النصر – الساعة 3 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2

- العين X الوحدة – الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

الدوري الاسباني الدوري الالماني منتخب مصر كاس الامم الافريقية

