أبرز مباريات اليوم السبت 17-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 17 - 1 - 2026 عدد من المباريات ابرزها مباراة مصر ضد نيجيريا في أمم أفريقيا 2025.
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
- حرس الحدود X الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1
- مودرن سبورت X الجونة – الساعة 8 مساء
- زد X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 2
- الإسماعيلي X وادي دجلة – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
- مصر X نيجيريا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports Max 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
- تشيلسي X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- ليدز يونايتد X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- ليفربول X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- سندرلاند X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- توتنهام هوتسبير X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
- نوتنجهام فوريست X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- ريال مدريد X ليفانتي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
- مايوركا X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 8
- أوساسونا X ريال أوفييدو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- ريال بيتيس X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
- الفيحاء X ضمك – الساعة 3:35 عصرا على قناة Thmanyah
- الخلود X الأهلي – الساعة 5:10 مساء على قناة Thmanyah
- النصر X الشباب – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- أودينيزي X إنتر ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
- نابولي X ساسولو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
- كالياري X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- لانس X أوكسير – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9
- تولوز X نيس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- أنجييه X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- بوروسيا دورتموند X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا
- كولن X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا
- هامبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا
- هوفينهايم X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا
- فولفسبورج X هايدينهايم – الساعة 4:30 عصرا
- لايبزيج X بايرن ميونخ – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
- الريان X الشمال – الساعة 4:30 عصرا على قناة AL KASS One
- السيلية X قطر – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS One
مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة
- الوصل X الجزيرة – الساعة 3 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1
- خورفكان X النصر – الساعة 3 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2
- العين X الوحدة – الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1